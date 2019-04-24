Генерал Фомин провел переговоры с военачальниками Индии, Сингапура и Филиппин

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил военное и военно-техническое сотрудничество с коллегами из Индии, Филиппин и Сингапура "на полях" Московской конференции по международной безопасности.

Как сообщили в Минобороны РФ, состоялась встреча А.Фомина с первым заместителем министра обороны Индии Санджаем Митрой. "В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства двух стран", - сказали в оборонном ведомстве.

А.Фомин провел также переговоры со старшим госминистром обороны Сингапура Хенгом Чи Хоу. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего военного сотрудничества. Стороны отметили положительную динамику расширения российско-сингапурского взаимодействия по военной линии и наметили практические шаги его последовательного развития", - сообщили в Минобороны

На встрече с замминистра национальной обороны Филиппин Кардозо Луной также обсуждалось двустороннее сотрудничество. "В ходе беседы стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и выразили заинтересованность в последовательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран", - отметили в министерстве.