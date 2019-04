Меняем моряков на Порошенко: зачем депутату нужен президент

В Госдуме хотят обменять украинских моряков на Порошенко

В Госдуме предложили обменять арестованных в России украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении госграницы РФ, на "президента войны" Петра Порошенко, который по итогам второго тура выборов главы государства упустил свой пост. В нижней палате парламента пояснили, что ответственность за инцидент в Керченском проливе лежит именно на бывшем украинском лидере, поэтому он и должен отвечать за случившееся.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять задержанных за незаконное пересечение российской границы украинских военных моряков на теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он объяснил такое предложение тем, что ответственность за инцидент в Керченском проливе, по его мнению, лежит именно на главе государства.

"Порошенко являлся президентом войны. Я считаю, что господина Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию", - сказал Шеремет РИА "Новости".

Он выразил надежду, что, заступив на пост президента Украины, Владимир Зеленский изберет для своей страны верный путь, а он, по мнению депутата, возможен только при взаимовыгодных и «братских отношениях» с Россией.

Парламентарий назвал украинский народ ближайшим для РФ, потому что два государства "близки духовно и исторически".

"Поэтому мы хотим, чтобы наши отношения начали развиваться в другом формате. Мы готовы к диалогу и открытому обсуждению", - отметил Шеремет.

О необходимости освобождения украинских моряков из-под ареста в России уже успел заявить сам Зеленский, который по результатам второго тура голосования на Украине стал избранным главой государства. Более того, возвращение задержанных украинцев на родину он назвал "задачей номер один".

Зеленский сказал, что уже пообщался с родителями находящихся в России украинских военных. "На это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть - не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть - наших ребят домой. Это приоритетная задача", - заявил он в ходе брифинга.

Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что процедура освобождения украинских моряков прописана в российском законодательстве, и сейчас они, будучи нарушителями государственной границы, находятся под следствием и ждут решения суда. Таким образом он ответил на вопрос о перспективе освобождения граждан Украины и о том, может ли оно стать "жестом доброй воли по отношению к новоизбранному президенту Украины.

Незадолго до этого украинские власти обратились в Международный трибунал по морскому праву (МТМП) с требованием немедленно освободить своих задержанных в ноябре 2018 года сограждан.

"Каждый дополнительный день заключения наносит ущерб украинским морякам и составляет очередное посягательство на законные права Украины, гарантированные UNCLOS (Конвенция ООН по морскому праву, United Nations Convention on the Law of the Sea) и международным обычным правом", - указали в заявлении МИД Украины.

Там уточнили, что направленный в МТМП запрос должен защитить украинских моряков "от серьезного и непоправимого вреда". Само задержание в документе назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Замглавы украинского МИДа по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль предположила, что обращение в МТМП связано с намерением российских властей продлить срок ареста украинских моряков. "Формальные правовые процедуры, которые инициировал МИД, являются прямым продолжением и усилением ежедневной консульской и дипломатической работы. Обратиться к ним нас заставляет постыдное поведение России", - написала Зеркаль на своей странице в сети фейсбуке.

Действительно на следующий день после появления такого сообщения стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинским морякам еще на три месяца: все они будут содержаться под стражей до конца июля.

24 украинских моряка были задержаны 25 ноября за незаконное пересечение российской границы. Спустя два дня Крымский суд отправил всех их под арест. По данным ФСБ России, 25 ноября три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - незаконно вошли в российскую акваторию через Керченский пролив. Причем эти территориальные воды принадлежали России еще до присоединения к ней Крымского полуострова, который киевские власти до сих пор называют "аннексированным".

Украинские моряки проигнорировали законные требования российских пограничников остановиться. Кроме того, как отмечают в спецслужбах, корабли совершали опасное маневрирование. Не сумев остановить суда под флагами Украины мирным путем, российские пограничники применили оружие, в результате чего трое украинских моряков получили ранения, им сразу же была оказана помощь.

По данному факту в России было возбуждено уголовное дело, а украинские суда задержали, как и их экипажи.

После этого инцидента отношения между Москвой и Киевом резко обострились.

На Украине заявили, что в случившемся виновата Россия, которая "применила силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины".

В Кремле, в свою очередь, инцидент назвали провокацией с украинской стороны. Более того, президент Владимир Путин пояснил, что в России эту провокацию связывают со стремлением Петра Порошенко одержать победу в гонке за президентское кресло. Именно по этой причине теперь в Госдуме предлагают обменять украинских моряков на бывшего главу Украины.

Лидия Мисник