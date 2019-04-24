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24.04.2019
Российская газета

Войска ПВО в Центральном военном округе получат ЗРК "Бук-М3" в 2020 году

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Новейший комплекс ПВО не пропустит даже самолет-невидимку.
Новейший комплекс ПВО не пропустит даже самолет-невидимку.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Войска ПВО Центрального военного округа в 2020 году получат новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3". Этими уникальными комплексами планируется перевооружить одну из зенитно-ракетных бригад округа.

О том, что комплексы начнут поступать на вооружение округа, рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин на полигоне Капустин Яр, где проводился один из этапов масштабных маневров по управлению группировкой авиации и войск противовоздушной обороны на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. По его словам, для освоения "Бук-М3" военнослужащие бригады будут отправлены в учебный центр боевого применения на полигоне Капустин Яр. "После переучивания там же, на полигоне, военнослужащие проведут учебно-боевые пуски и примут их на вооружение", - отметил он.

Этот комплекс считается лучшим в мире перехватчиком крылатых ракет. Он также способен эффективно бороться с боевыми самолетами, в том числе изготовленными по технологии "стелс", вертолетами, беспилотниками, корректируемыми авиабомбами и барражирующими боеприпасами. На одной самоходной огневой установке размещаются 6 ракет, а на пусковой установке их уже 12. Каждая пусковая установка может обстреливать 6 объектов. Старт ракет происходит с промежутком в 2 секунды. Минимальная высота поражения цели составляет 15 метров, а максимальная - 35 км.

Батарея ракет "Бук-М3" может одновременно отследить и поразить до 36 целей с почти стопроцентной точностью. За счет вертикального пуска комплекс также способен бороться с морскими и сухопутными целями. "Это универсальный солдат, который может поражать почти все, что может летать", - отмечают специалисты. Сейчас на мировой рынок вооружений выводится экспортный вариант комплекса - ЗРК "Викинг".

Говоря об итогах маневров, Александр Лапин подчеркнул, что по результатам проверки противовоздушная оборона округа оценена как "надежная". "В ходе боевых стрельб уничтожено 24 из 26 ракет-мишеней, эффективность ПВО составила 92%", - сказал он.

Всего в тренировках принимало участие около 3 тысяч военнослужащих, более 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 60 самолетов и вертолетов, зенитные ракетные комплексы "Бук", "Тор", системы С-300, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла". Пять дивизионов по итогам проверки получили отличные оценки, остальные оценены на "хорошо".

Основной целью этих маневров являлось изучение эффективности применения новых способов противодействия групповому применению крылатых ракет и беспилотной авиации противника.


Александр Степанов

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На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала
1 комментарий
№1
24.04.2019 08:08
Темпы перевооружения бригад войсковой ПВО на Бук-М3 прямо скажем удручающие....
Из 12 общевойсковых армий  и 4-х корпусов береговой обороны пока только две армии имеют в своем составе бригады ПВО на Бук-М3.
Для перевооружения бригад войсковой ПВО  до 2027г нужно в год по два бригадных комплекта Бук-М3 поставлять в войска.

Пока не закупили в необходимом количестве Бук-М3 (получается не менее 16 бригадных комплектов) из ВКС  в войсковую ПВО нужно вернуть бригады, вооруженные Бук-М1-2 и Бук-М2.
Поставки С-400 в ВКС вроде идут по плану и высвобождающимися комплексами С-300ПМ нужно заменять бригады и полки Буках...
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