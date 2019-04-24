Индонезия первой в мире закупила бронетранспортеры БТ-3Ф

Стало известно, что 22 апреля в Джакарте министерство обороны Индонезии и "Рособоронэкспорт" подписали очередной контракт общей стоимостью 175,2 млн долларов.

Согласно ему морская пехота Индонезии получит 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф. Можно подчеркнуть - Индонезия стала первым зарубежным заказчиком бронетранспортеров БТ-3Ф, созданных специально для морской пехоты. Вообще-то морпехи этой страны уже имеют на своем вооружении более пятидесяти боевых машин пехоты БМП-3Ф. Литера "Ф" значит - флотская. Машины зарекомендовали себя как надежные, обладающие большой огневой мощью и устойчивые в воде даже при волнении.

Первоначально БМП-3 создавались для сухопутных войск. От предшественников их отличало усиленное вооружение - 100 мм пушка со спаренным скорострельным 30 мм орудием и три пулемета калибра 7,62 мм. Через ствол 100 мм пушки можно пускать управляемые противотанковые ракеты. Конструкция оказалась настолько удачной, что БМП-3 стала одной из самых продаваемых боевых машин в мире. Только ОАЭ закупили их более шестисот. Несмотря на то, что БМП-3 изначально была плавающей, для морских пехотинцев сделали адаптированный вариант - БМП-3Ф.

Он имеет увеличенный запас плавучести и остойчивости, на нем установлены водоотражающие щитки и телескопическая труба-воздухозаборник для питания дизельного двигателя. Благодаря нововведениям машина двигается на плаву при волнении до 3 баллов и может вести прицельную стрельбу при волнении до 2 баллов. На плаву при включенном двигателе БМП-3Ф может держаться до 7 часов и идти по воде со скоростью до 10 км/час.

Фактически получился отлично вооруженный бронекатер с отделением бойцов на борту, который при необходимости выходит на грунт, по которому может буквально лететь со скоростью 70 км/час. БТ-3Ф - это уже в чистом виде бронетранспортер, созданный на базе БМП-3Ф. И его основная задача - доставка морских пехотинцев на поле боя. Поэтому его вооружение не столь мощное - один пулемет ПКТ калибра 7,62 мм, установленный в дистанционно управляемом модуле.

Зато БТ-3Ф имеет значительно больший внутренний объем, защищенный броней. Это дает возможность увеличить количество перевозимых бойцов. Также на базе БТ-3Ф гораздо удобнее создавать командно-штабные, санитарные, инженерные и разведывательные машины. Такие бронетранспортеры прекрасно дополняют боевые машины. И не будет преувеличением сказать, что корпус морской пехоты Индонезии станет одним из самых грозных в регионе.

Индонезия активно закупает российскую военную технику. С начала 1990-х в эту страну были поставлены истребители Су-27, Су-30МК2 и авиационные средства поражения к ним, вертолеты Ми-17В-5, Ми-35П, бронетранспортеры БТР-80, автоматы Калашникова "сотой" серии. В "Рособоронэкспорте" не сомневаются, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Джакарты будет продолжаться и расти.

Сергей Птичкин