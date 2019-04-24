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24.04.2019
Известия.ru

Ливийская национальная армия сообщила о сбитом военном самолете противника

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Esam Omran

Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщило, что их силы во вторник, 23 апреля, сбили военный самолет сторонников правительства национального согласия (ПНС), передает Al Arabiya.

По данным телеканала, воздушное судно, которое пыталось бомбить подконтрольную ЛНА базу аль-Джафра, потерпело крушение в центральной части Ливии. Информация о судьбе пилота не поступала.

4 апреля маршал Халифа Хафтар, командующий национальной армией Ливии, отдал приказ войскам начать наступление на столицу страны Триполи "для освобождения ее от террористов". Он призвал жителей "сложить оружие и поднять белый флаг".

В свою очередь, правительство национального согласия, контролирующее столицу, объявило общую военную готовность после заявления восточных сил о продвижении на запад.

14 апреля сообщалось, что военные ПНС Ливии сбили истребитель ЛНА в районе Вади ар-Раби. О судьбе пилота также на уточнялось. Спустя неделю в районе международного аэропорта ливийской столицы начались бои между сторонами конфликта. 22 апреля появилась информация, что армия Хафтара приступила ко второй фазе наступления на юге Триполи.

После убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране возникло двоевластие. Восточную часть страны контролирует избранный на всеобщих выборах парламент, а западную — правительство национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН и ЕС. С того момента в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

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