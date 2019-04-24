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24.04.2019
Lenta.ru

Двигатель первого этапа Су-57 пустили в серию

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Двигатель АЛ-41Ф-1С
Двигатель АЛ-41Ф-1С.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Двигатель первого этапа АЛ-41Ф-1 для российского истребителя пятого поколения Су-57 прошел необходимые испытания и запущен в серийное производство, сообщает ТАСС.

Согласно презентации разработчика ("Опытно-конструкторское бюро имени Люльки"), имеющейся в распоряжении агентства, конструкторская документация на силовой агрегат передана производителю в ноябре 2018 года. Там же отмечается, что в ходе опытно-конструкторских работ было собрано 38 двигателей, включая 30 — для летных испытаний Су-57.

В феврале заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что в настоящее время не принципиально, сколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа получат ВКС России.

Ранее в том же месяце вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести Су-57 на внешний рынок.

АЛ-41Ф-1 создан на основе силового агрегата АЛ-41Ф1С, который получает истребитель Су-35С. В перспективе Су-57 будут оснащаться двигателями второго этапа ("изделие 30"). До этого времени Минобороны России планирует получать ограниченное число таких истребителей.

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Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
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