Двигатель первого этапа Су-57 пустили в серию

Двигатель первого этапа АЛ-41Ф-1 для российского истребителя пятого поколения Су-57 прошел необходимые испытания и запущен в серийное производство, сообщает ТАСС.

Согласно презентации разработчика ("Опытно-конструкторское бюро имени Люльки"), имеющейся в распоряжении агентства, конструкторская документация на силовой агрегат передана производителю в ноябре 2018 года. Там же отмечается, что в ходе опытно-конструкторских работ было собрано 38 двигателей, включая 30 — для летных испытаний Су-57.

В феврале заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что в настоящее время не принципиально, сколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа получат ВКС России.

Ранее в том же месяце вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести Су-57 на внешний рынок.

АЛ-41Ф-1 создан на основе силового агрегата АЛ-41Ф1С, который получает истребитель Су-35С. В перспективе Су-57 будут оснащаться двигателями второго этапа ("изделие 30"). До этого времени Минобороны России планирует получать ограниченное число таких истребителей.