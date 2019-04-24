Чем вооружен флот Китая

ТАСС — об истории военно-морских сил, их организационной структуре и боевой мощи

В китайском порту Циндао прошел морской парад, посвященный 70-летию образования военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). В нем приняло участие свыше 30 китайских кораблей и 39 воздушных судов, а также порядка 20 иностранных военных кораблей более чем из десяти стран мира и делегации 60 государств Азии, Африки, Европы, Америки и Тихоокеанского региона. Также в торжествах приняли участие и корабли российского флота во главе с фрегатом "Адмирал Советского Союза Горшков".

Как проходило становление флота

До конца гражданской войны в Китае (1927–1950; между сторонниками Коммунистической партии Китая, КПК, и партии Гоминьдан) НОАК не имела флота, т.к. боевые действия велись главным образом за контроль над континентальной частью страны. Отсутствие мощного флота в 1950 году не позволило НОАК взять под контроль о. Тайвань, куда эвакуировалось гоминьдановское правительство (КНР ограничилась о. Хайнань, куда армейские части десантировались на джонках).

Датой основания ВМС НОАК считается 23 апреля 1949 года, в этот день на сторону КПК перешли несколько кораблей ВМС Китайской Республики (правительства партии Гоминьдан). В ноябре того же года в Даляне была создана Военно-морская академия (с преподавателями из СССР). По оценкам историков, в середине 1950-х годов в Китае было около 2,5 тыс. советских военных специалистов, оказывавших стране содействие в строительстве современного флота.

Как отдельный вид вооруженных сил ВМС были учреждены в сентябре 1950-го, когда было создано отдельное командование при Генеральном штабе НОАК.

Первым боевым применением ВМС КНР было участие нескольких кораблей в подавлении беспорядков в городе Ухань в 1967 году во время "культурной революции" (1966–1976). Впоследствии китайский флот одерживал победы в столкновениях с вьетнамскими кораблями в районе спорных островов в Южно-Китайском море (в 1974 году у Парасельских и в 1988 году у островов Спратли).

К 1970 году КНР уже располагала современным флотом. В 1974-м Китай ввел в строй первую атомную подводную лодку (АПЛ, проект 091 "Хань"), в 1982-м впервые успешно запустил баллистическую ракету с подводной лодки.

В 2002 году эскадра ВМС КНР совершила первое в истории военного флота Китая кругосветное плавание.

В 2012 году был провозглашен курс на становление Китая в качестве сильной морской державы. В "Белой книге" правительства КНР 2015 года подчеркивается необходимость перехода от защиты исключительно прибрежных территорий к комплексному обеспечению безопасности как в прибрежных районах, так и в открытом море.

В настоящее время военная стратегия КНР выделяет морское направление развития вооруженных сил как одно из четырех ключевых (наряду с космосом, киберпространством и ядерной сферой).

Из чего состоит флот

Организационно ВМС НОАК делятся на три флота: Северный (зона действия — Желтое море и Бохайский залив), Восточный (Восточно-Китайское море, включая Тайваньский пролив) и Южный (Южно-Китайское море). Штабы флотов располагаются соответственно в городах Циндао, Нинбо и Чжаньцзян.

(зона действия — Желтое море и Бохайский залив), (Восточно-Китайское море, включая Тайваньский пролив) и (Южно-Китайское море). Штабы флотов располагаются соответственно в городах Циндао, Нинбо и Чжаньцзян. В начале 2016 года три флота были включены в состав одноименных командований, которые были созданы в ходе военной реформы.

Командующий ВМС НОАК — вице-адмирал Шэнь Цзиньлун.

ВМС НОАК включают подводные и надводные силы, военно-морскую авиацию, силы береговой обороны и морскую пехоту. Численность личного состава — около 324 тыс. ВМС НОАК занимают первое место в мире по количеству дизельных подводных лодок, фрегатов, ракетных и сторожевых катеров, десантных кораблей (но уступают ВМС США по общему тоннажу и вместимости десантных кораблей).

Подводный флот

Согласно The Military Balance (Международный институт стратегических исследований, IISS), в 2018 году КНР обладала 62 подлодками, сравнявшись по численности с российским подводным флотом и уступив только американскому (68 подлодок). Морской компонентой сил ядерного сдерживания КНР являются четыре атомных подводных ракетоносца проекта 094 "Цзинь" (введены в строй в 2006–2015 годах), каждый с 12 баллистическими ракетами JL-2 и с противокорабельными ракетами. Достраиваются две атомные субмарины проекта 094В, каждая из которых будет нести по 16 ракет JL-2.

Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 094B Jin-B ("Цзинь-Б") Источник изображения: © Артем Иванов/ТАСС

На смену устаревшим атомным подводным лодкам проекта 091 "Хань" (три единицы в составе СФ) построено шесть новых — проекта 093 "Шан". Ведется строительство новых атомных субмарин проекта 095.

Наиболее современными из китайских дизельных подводных лодок являются 13 субмарин проекта "Юань" (четыре — типа 039А, девять — 039B). Начато строительство усовершенствованных подводных кораблей проекта "Цин" (типа 032, один уже проходит стадию испытаний).

На вооружении также стоят 12 дизель-электрических подлодок российской постройки — проектов 877, 636 и 636М ("Варшавянка"). Кроме того, имеется 12 субмарин проекта 039G "Сун" китайского производства.

Боеспособными остаются подлодки проекта 035 "Мин" (11 единиц).

Надводные корабли

Авианосцы

Единственный на данный момент китайский авианосец "Ляонин" (в составе флота с 2012 года) — это бывший советский авианесущий крейсер "Варяг" проекта 11436, приобретенный в 1998 году на Украине недостроенным. На корабле может быть размещено до 24 истребителей "Шэньян" J-15 (скопированы с купленного на Украине Су-27К) и до 17 вертолетов (российские Ка-31 радиолокационного дозора, противолодочные Ка-28 и китайские транспортные Z-8).

В апреле 2017 года был спущен на воду второй авианосец, аналогичный "Ляонину" (проект 001А). Ожидается, что он будет введен в строй в 2020-м.

Авианосец "Ляонин" Источник изображения: © AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

В настоящее время ведется строительство третьего авианосца (тип 002). Это новый проект. Высказывались предположения, что авианосец может быть оснащен ядерной силовой установкой и несколькими паровыми катапультами.

Эсминцы

ВМС НОАК, по сведениям китайских СМИ, эксплуатируют 28 эскадренных миноносцев (по данным The Military Balance, на 2018 год — 23; третье место после ВМС США и Японии, 64 и 32 соответственно):

четыре корабля российских проектов 956Э (две единицы) и 956ЭМ (две единицы), поставленные в КНР в конце 1990-х — начале 2000-х годов;

три корабля проектов 051С и 051B, построенных в тот же период;

десять кораблей проектов 052, 052В, 052С.

Эсминец проекта 052C "Чанчунь" Источник изображения: © AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

В 2014 году в состав китайского флота принят первый эсминец проекта 052D "Куньмин" (по данным китайских СМИ, 11 судов принято на вооружение, еще 15 — в разной степени готовности).

Фрегаты

Наиболее многочисленным классом надводных кораблей ВМС НОАК (59 единиц) являются фрегаты. Шесть самых старых из них — проекта 051 типа "Люйда" (модификации советских проектов 1950-х годов, строились с начала 1970-х по начало 1990-х).

Также ВМС НОАК эксплуатируют 26 кораблей проекта 053Н разных модификаций (созданы на основе советского сторожевого корабля проекта 50 "Горностай"). Эти фрегаты (кроме наиболее современной модификации 053Н3) постепенно выводятся из состава ВМС, часть из них продается другим странам или передается береговой охране. На замену им начиная с середины 2000-х годов были построены два фрегата проекта 054 и 25 фрегатов проекта 054А. Установки вертикального пуска зенитных управляемых ракет на фрегатах проекта 054А созданы на основе российского зенитного ракетного комплекса "Штиль".

Корветы, катера и тральщики

В 2012 году в КНР было начато строительство корветов проекта 056. В настоящее время уже введено в строй 37 кораблей этого типа, из которых 16 — противолодочные 056А. Планируется, что общее количество таких кораблей составит не менее 50 единиц.

ВМС НОАК занимают первое место в мире по числу боевых катеров (более 200). Имеется порядка 100 ракетных катеров (проекты 022, 037-II, 037-IG) и примерно столько же сторожевых катеров (проекты 037-I, 037, 062-I).

Минно-тральные силы представлены единственным минным заградителем проекта 918 "Волэй" и 42 тральщиками проектов 081, 082 и 082А.

Десантные корабли

Включают четыре универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 071 типа "Циньчэньшань", 30 больших десантных кораблей проекта 072 четырех модификаций, 11 средних десантных кораблей проекта 073, около 60 малых десантных кораблей (проекты 074А, 074, 079-II), а также восемь десантных кораблей типа 726 (включая две единицы типа "Зубр", построенных на Украине) и 12 катеров на воздушной подушке типа 724.

Морская авиация

Организационно состоит из шести авиадивизий, по две в каждом из флотов. По данным The Military Balance, на вооружении морской авиации ВМС стоят 374 военно-воздушные единицы (вторая в мире по этому показателю после американской), среди них:

27 бомбардировщиков "Сиань" Н-6G (собственная модификация советского Ту-16);

(собственная модификация советского Ту-16); 120 истребителей "Сиань" JH7 и JH-7А.

Истребители представлены 24 бортами Су-30МК2 российского производства и копиями Су-27СК — 72 бортами "Шэньян" J-11В и J-11BS. На вооружении также состоит не менее 20 палубных истребителей "Шэньян" J-15.

Кроме того, морская авиация располагает 23 многоцелевыми истребителями "Чэнду" J-10 и 24 единицами "Шэньян" J-8. Производство J-11 и J-10 продолжается, их количество будет увеличиваться.

Противолодочная авиация представлена тремя самолетами-амфибиями собственного производства SH-5 и 28 вертолетами (14 российских Ка-28, 14 китайских "Харбин" Z-9C, созданных на основе французского AS365).

На вооружении ВМС НОАК также состоит около 30 многоцелевых самолетов Y-8. Из них семь бортов используются в варианте самолетов радиоэлектронной разведки, четыре — как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Y-8J. Также имеется 36 транспортных самолетов Y-7 и более 100 учебных самолетов.

В составе морской авиации НОАК также не менее десяти вертолетов ДРЛО (девять единиц Ка-31 и не менее одного типа "Чанхэ" Z-18), 38 транспортных вертолетов (восемь российских Ми-8, 22 китайских Z-8, созданных на базе французского SA-321; восемь собственно SA-321).

Морская пехота

Морская пехота ВМС КНР состоит из трех бригад. В частности, китайские морские пехотинцы несут гарнизонную службу на спорных с Вьетнамом Парасельских островах в Южно-Китайском море.

На вооружении бригад морской пехоты состоят:

73 легких танка ZTD-05 и 152 БМП ZBD-05;

и 152 БМП 60 бронемашин типа ZBL-08 и 30 — типа ZTL-11.

Самоходная артиллерия насчитывает более 20 САУ "Тип-07" калибра 120 мм и более 20 устаревших САУ "Тип-89". Также морская пехота НОАК располагает реактивными системами залпового огня "Тип-63", противотанковыми ракетными комплексами HJ-73 и HJ-8, переносными зенитными ракетными комплексами HN-5 и минометами калибра 82 мм.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"