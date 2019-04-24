Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах. По итогам исследования был обнародован доклад.
РЈСЂРѕРІРµРЅСЊ СЂР°Р·РІРёС‚РёСЏ РІРѕРµРЅРЅС‹С… С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёР№ РІ СЂР°Р·РЅС‹С… СЃС‚СЂР°РЅР°С… РїРѕ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Р°Рј РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЏ Defense Agency for Technology and Quality (Р®Р¶РЅР°СЏ РљРѕСЂРµСЏ). pic.twitter.com/4IdD04YqpT— Komandante (@KomandanteS17) 23 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Рейтинг, составленный южнокорейскими экспертами, был опубликован информагенством Yonhap.
Возглавили список США. Второе место заняли Франция и Россия - по мнению исследователей, обе страны находятся на одном уровне и лишь немного уступают Соединеным Штатам.
Далее по убывающей расположились Германия, Великобритания, Китай, Япония, Израиль, Южная Корея и Италия.
Авторы доклада считают, что их страна смогла подняться в рейтинге благодаря модернизации самоходной гаубицы K9 Thunder и разработке управляемого наземного оружия.
Напомним, в 2018 году по итогам исследования Global Firepower российские вооружены е силы заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира.
Олег Корякин
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Возглавили список США.Это не удивительно. США безнаказанно и бесплатно присваивают себе интеллектуальную собственность российских учёных и выдают ее за свои технологические достижения.
Вот очередной пример того, как Америка отнимает у России огромный кусок высоких технологий:
В Америке скрывают имя русского учёного, сделавшего важное открытие
https://newizv.ru/news/science/16-04-2019/v-amerike-skryvayut-imya-russkogo-uchenogo-sdelavshego-vazhnoe-otkrytie
А вот статья в журнале «Science», в которой нет ни слова о российском приоритете открытия:
https://www.sciencemag.org/news/2018/03/superconducting-materials-found-meteorites
Может кто-то в России не до конца понимает открывающиеся технологические перспективы? А в Америке давно поняли...
США безнаказанно и бесплатно присваивают себе интеллектуальную собственность российских учёных и выдают ее за свои технологические достижения.Это их парадигма. Англосаксонский мир. Глобус мэйд ин юэсей. На том они стояли и стоять будут.
А каким образом выводились эти проценты?
Что это за стандарт у корейских экспертов такой?
Дело не в процентах и не в стандартах. Всё гораздо циничнее.
Чтобы стало понятно, вот свеженький факт:
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
https://www.gazeta.ru/army/news/2019/04/24/12901525.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Америка фактически бесплатно получает интеллектуальную собственность, накопленную инженерами и учёными СССР за 70 лет. Хоть и цинично звучит, но получается, что 300 миллионов дураков 70 лет работали на Америку. Попробуйте это опровергнуть. Еще бы Америке не занимать первое место в рейтингах...