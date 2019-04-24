Войти
24.04.2019
Российская газета

Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями

1306
4
0
БМП Т-15 на платформе "Армата".
БМП Т-15 на платформе "Армата".
Источник изображения: Илья Максимов/РГ

Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах. По итогам исследования был обнародован доклад.

Рейтинг, составленный южнокорейскими экспертами, был опубликован информагенством Yonhap.

Возглавили список США. Второе место заняли Франция и Россия - по мнению исследователей, обе страны находятся на одном уровне и лишь немного уступают Соединеным Штатам.

Далее по убывающей расположились Германия, Великобритания, Китай, Япония, Израиль, Южная Корея и Италия.

Авторы доклада считают, что их страна смогла подняться в рейтинге благодаря модернизации самоходной гаубицы K9 Thunder и разработке управляемого наземного оружия.

Напомним, в 2018 году по итогам исследования Global Firepower российские вооружены е силы заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Италия
Китай
Россия
США
Франция
Южная Корея
Япония
Продукция
K9 Thunder
Похожие новости
30.03.2016
Колыбельная для конгрессмена
21.01.2015
Ил и Юнь – прогнозам вопреки
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
01.07.2009
Новинки парижского салона
06.08.2008
Этим нельзя заниматься в атмосфере, космосе и под водой
4 комментария
№1
24.04.2019 07:42
Цитата, q
Возглавили список США.
Это не удивительно. США безнаказанно и бесплатно присваивают себе интеллектуальную собственность российских учёных и выдают ее за свои технологические достижения.

Вот очередной пример того, как Америка отнимает у России огромный кусок высоких технологий:
Цитата, q
В Америке скрывают имя русского учёного, сделавшего важное открытие

https://newizv.ru/news/science/16-04-2019/v-amerike-skryvayut-imya-russkogo-uchenogo-sdelavshego-vazhnoe-otkrytie

А вот статья в журнале «Science», в которой нет ни слова о российском приоритете открытия:

https://www.sciencemag.org/news/2018/03/superconducting-materials-found-meteorites

Может кто-то в России не до конца понимает открывающиеся технологические перспективы? А в Америке давно поняли...
0
Сообщить
№2
24.04.2019 11:56
Цитата, vpkman сообщ. №1
США безнаказанно и бесплатно присваивают себе интеллектуальную собственность российских учёных и выдают ее за свои технологические достижения.
Это их парадигма. Англосаксонский мир. Глобус мэйд ин юэсей. На том они стояли и стоять будут.
-1
Сообщить
№3
24.04.2019 15:00
А каким образом выводились эти проценты? Мы не обладаем некоторыми технологиями, которые есть у США, но и США не имеют некоторых технологий, которые есть у нас и некоторых других странах. Что это за стандарт у корейских экспертов такой?
0
Сообщить
№4
24.04.2019 16:24
Цитата, q
А каким образом выводились эти проценты?
Что это за стандарт у корейских экспертов такой?

Дело не в процентах и не в стандартах. Всё гораздо циничнее.

Чтобы стало понятно, вот свеженький факт:
Цитата, q
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
https://www.gazeta.ru/army/news/2019/04/24/12901525.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Америка фактически бесплатно получает интеллектуальную собственность, накопленную  инженерами и учёными СССР за 70 лет. Хоть и цинично звучит, но получается, что 300 миллионов дураков 70 лет работали на Америку. Попробуйте это опровергнуть. Еще бы Америке не занимать первое место в рейтингах...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:21
  • 10
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:24
  • 4
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26