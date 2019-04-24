Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями

Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах. По итогам исследования был обнародован доклад.

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Рейтинг, составленный южнокорейскими экспертами, был опубликован информагенством Yonhap.

Возглавили список США. Второе место заняли Франция и Россия - по мнению исследователей, обе страны находятся на одном уровне и лишь немного уступают Соединеным Штатам.

Далее по убывающей расположились Германия, Великобритания, Китай, Япония, Израиль, Южная Корея и Италия.

Авторы доклада считают, что их страна смогла подняться в рейтинге благодаря модернизации самоходной гаубицы K9 Thunder и разработке управляемого наземного оружия.

Напомним, в 2018 году по итогам исследования Global Firepower российские вооружены е силы заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

Олег Корякин