В Калининграде заложены сразу два больших десантных корабля

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" состоялась церемония закладки БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Закладные таблички на секции будущих кораблей под звуки военного оркестра прикрепили заместитель Главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин и командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования. На каждом могут поместиться 13 танков, 36 БТР или БМП, 300 военнослужащих десанта. На вооружении стоят 6-ствольные автоматические пушки калибра 30 миллиметров. Длина БДК – 120 метров, ширина – 16,5. Головной корабль проекта "Иван Грен" вошел в состав ВМФ в июне 2018 года.

Владимир Андреев, в честь которого назван один из БДК, – советский адмирал, участник Великой Отечественной войны. Командовал Северо-Тихоокеанской военной флотилией и провел успешную десантную операцию по захвату Южного Сахалина и Курильских островов в августе-сентябре 1945-го. Герой Советского Союза генерал-майор Василий Трушин, имя которого будет носить другой БДК, в августе 1945-го руководил десантной операцией по захвату города и японской военно-морской базы Сейсин на территории нынешней КНДР.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)