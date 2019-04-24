Войти
24.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Калининграде заложены сразу два больших десантных корабля

603
0
+4
Источник изображения: vpk-news.ru

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" состоялась церемония закладки БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Закладные таблички на секции будущих кораблей под звуки военного оркестра прикрепили заместитель Главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин и командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования. На каждом могут поместиться 13 танков, 36 БТР или БМП, 300 военнослужащих десанта. На вооружении стоят 6-ствольные автоматические пушки калибра 30 миллиметров. Длина БДК – 120 метров, ширина – 16,5. Головной корабль проекта "Иван Грен" вошел в состав ВМФ в июне 2018 года.

Владимир Андреев, в честь которого назван один из БДК, – советский адмирал, участник Великой Отечественной войны. Командовал Северо-Тихоокеанской военной флотилией и провел успешную десантную операцию по захвату Южного Сахалина и Курильских островов в августе-сентябре 1945-го. Герой Советского Союза генерал-майор Василий Трушин, имя которого будет носить другой БДК, в августе 1945-го руководил десантной операцией по захвату города и японской военно-морской базы Сейсин на территории нынешней КНДР.

 

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Япония
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
БФ
Похожие новости
17.04.2019
Два новых десантных корабля получили имена
16.04.2019
Новые десантные корабли проекта 11711 назовут "Владимир Андреев" и "Василий Трушин"
19.06.2018
В Минобороны подтвердили, что "Ивана Грена" передадут флоту 20 июня
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
21.04.2015
Стали известны лидеры рейтинга предприятий "Морской ВПК - 2015"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:41
  • 5
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 18:37
  • 11
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26