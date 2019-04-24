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24.04.2019
Газета.ru

"Морской монстр": носителя "Посейдона" спустили на воду

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Источник изображения: gazeta.ru

За спуском на воду подлодки - носителя "Посейдона" наблюдал Путин

Первую атомную подлодку - носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", получившую название "Белгород", спустили на воду в Северодвинске. Субмарину, которую на Западе прозвали "морским монстром" будут достраивать уже на воде. Ожидается, что на вооружение российского флота она поступит на рубеже 2020-2021 годов.



На судостроительном комплексе "Севмаш" в Северодвинске спустили на воду первую атомную подлодку - носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Снимать субмарину под названием "Белгород" присутствующим на церемонии журналистам было запрещено - проект строго засекречен. По традиции в ходе торжественного мероприятия командир корабля капитан первого ранга Антон Алехин разбил о борт субмарины бутылку шампанского.

"В течение двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания. На рубеже 2020-2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России", - сказал РИА "Новости" информированный источник.

Начальник Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Андрей Воложинский подчеркнул, что после испытаний АПЛ "Белгород" российский флот получит корабль, который "по своим удивительным свойствам" будет гарантированно обеспечивать безопасность государства.

"Появление этого корабля - это праздник конструкторской мысли", - отметил Воложинский.

Гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко пообещал, что корабелы выполнят все поставленные перед ними задачи по строительству кораблей для вооруженных сил России "в установленные сроки и с высоким качеством".

Председатель госкомиссии по приемке АПЛ "Белгород", начальник Главного управления глубоководных исследований российского оборонного ведомства вице-адмирал Алексей Буриличев, в свою очередь, заверил, что госкомиссия примет все необходимые меры, чтобы корабль прошел испытания в срок и с высоким качеством.

"С появлением в составе флота этого корабля РФ увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе Арктики", - уверен он.

За спуском "Белгорода" на воду по телемосту наблюдал президент России Владимир Путин. Он пожелал будущим экипажам новых российских кораблей успешной службы, приводит его словам в своем телеграм-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Общими усилиями мы приумножим статус России как великой морской державы. Успешной службы будущим экипажам новых кораблей. Семь футов под килем!" - сказал он.

Субмарину будут достраивать уже на воде. "Белгород" станет самой крупной подводной лодкой в составе ВМФ: водоизмещение АПЛ составит почти 24 тыс. т, длина - 184 м, а ширина - 18,2 м. По габаритам с субмариной не сравнятся даже крейсеры стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" (длина - 170 м, ширина - 13,5 м). Впрочем, остальные характеристики подлодки держатся в строгой секретности.

Известно, что первоначально "Белгород" строился по проекту 949А "Антей" - однотипному с "Курском" носителем крылатых ракет. Новейшая субмарина была заложена на "Севмаше" 24 июля 1992 года, а 20 декабря 2012 года ее перезаложили по проекту 09852.

На Западе подлодка уже получила достаточно лестные отзывы. Достаточно уже того, что британский таблоид The Sun окрестил ее "морским монстром".

Автор публикации о новинке в российском вооружении отметил, что в РФ создали крупнейшую субмарину такого типа, а размещенные на ее борту ядерные торпеды способны уничтожить целый город. Он признал, что с "Белгородом" Москва сможет поразить вражеские базы ВМС или авианосцы практически в любой точке Европы или на восточном побережье США.

Но больше всего "Белгород" привлекает к себе внимание тем, что он может нести подводный беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон", способный доставить крупный ядерный заряд к берегам потенциального противника.

О "Посейдоне" или, как его теперь называют на Западе, оружии "судного дня" стало известно в марте прошлого года. Его представил Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию, в котором он рассказал о новейших видах стратегического вооружения страны. Глава государства отметил, что эти беспилотные подводные аппараты могут передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью во много раз больше скорости подводных лодок, "самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей".

Покинувший подлодку-носитель беспилотник "будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, заряд будет двигаться в воздушной каверне, а это снизит сопротивление среды.

Российский лидер уточнил, что беспилотники могут быть оснащены и обычными, и ядерными боеприпасами. Они будут способны поражать различные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру, пояснил он.

Видео полигонных испытаний "Посейдона" Минобороны России опубликовало в феврале этого года. На кадрах запечатлен момент, подготовки беспилотника к запуску и погружения его в воду.

"Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Личный состав подводной лодки-носителя "Посейдон" прошел обучение", - сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Незадолго до этого на сайте ведомства появилось видео с моделированием возможностей аппарата. Судя по ролику, "Посейдон" может совершать маневры под водой, менять глубину и передвигаться на межконтинентальное расстояние. К тому же, он способен поражать корабли, причем как находящиеся в открытом море, так и пришвартованные на военных базах.


Лидия Мисник

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Шойгу Сергей
Проекты
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