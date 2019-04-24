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24.04.2019
Российская газета

Все пожарные подразделения переоснастят современной техникой

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Сотрудники МЧС. Архивное фото
Сотрудники МЧС. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Варвара Гертье

МЧС России готовит программу по материально-техническому переоснащению пожарно-спасательных подразделений.

- После обращения главы МЧС Евгения Зиничева к президенту России было дано поручение Министерству финансов совместно с Советом безопасности проработать вопрос об оснащении. И мы выйдем со своей программой о материально-техническом обеспечении пожарно-спасательных подразделений, - сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян агентству ТАСС.

Первыми новое оборудование будут получать аэромобильные отряды и пожарные спецчасти

Ранее на правительственных комиссиях и на селекторных совещаниях в Национальном антикризисном центр он не раз говорил о большой технической изношенности автопарка в регионах. Приводимые им цифры поражали. На итоговой коллегии в феврале этого года он ошарашил всех, сказав, что дефицит техники и спецоборудования в спасательных подразделениях МЧС достигает 90 процентов.

- На сегодняшний день в наличии более 7,3 тысячи единиц, а потребность в закупке - свыше 107 тысяч единиц, - сказал генерал.

Особенно, по словам Чуприяна, спасатели ощущают нехватку средств инженерного вооружения, а также радиационной, химической и биологической защиты. Помимо этого подразделениям МЧС недостает автомобильной и медицинской техники, сообщил он.

В очередной раз эта тема всплыла на днях, когда врио губернатора Забайкалья Александр Осипов докладывал главе МЧС Евгению Зиничеву на правительственной комиссии о первых сгоревших селах в результате начавшихся природных пожаров.

- У нас проходила проверка, и мы вместе с директором департамента оперативного реагирования провели анализ. В результате установлено: у нас есть недостаток 35 частей, которые должны насчитывать минимум по 2 автомашины, автолестницы и соответсвенно личный состав.

Для их создания необходимо 2,3 миллиарда рублей. Недостаток в технике составляет 210 единиц, - сказал врио губернатора Забайкалья. Министр после его слов попросил подготовить конкретные предложения, а на встрече с президентом РФ заострил эту проблему.

Теперь же Александр Чуприян заметил, что невозможно мгновенно обеспечить пожарных новой техникой, поскольку требуется время на ее производство. Первый замминистра МЧС подчеркнул, что первыми новейшее оборудование будут получать аэромобильные отряды министерства, включая специальные пожарные части, которых 65 по всей стране.


Тимофей Борисов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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