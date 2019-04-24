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24.04.2019
Военное обозрение

На Украине спустили на воду средний корабль-разведчик

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Военно-морские силы Украины в скором времени получат на вооружение разведывательный корабль отечественного производства. Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в Киеве на судостроительном заводе Кузня на Рыбальском состоялся торжественный спуск на воду первого среднего разведывательного корабля.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает украинское военное ведомство, корабль-разведчик построен для нужд ВМС Украины по заказу Минобороны в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года.

Присутствующий на торжественной церемонии спуска министр обороны Украины Степан Полторак назвал новый корабль "не имеющим аналогов на Украине" и "победой" Военно-морских сил Украины, которые получают данный корабль в боевой состав.

За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня – средний разведывательный корабль, аналогов которому нет в Украине – по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа!

- заявил глава украинского оборонного ведомства.

Как сообщает "украинский военный портал", на ССЗ "Кузня на Рыбальском" разведывательный корабль строится путем переделки траулера проекта 502ЭМ "Эгет", пять готовых корпусов для постройки которых находились на стапелях завода в разной степени готовности.

Водоизмещение судна (полная) согласно базовому проекту 1220 тонн, наибольшая длина 54,8 м, ширина 9,8 м, высота борта 5 м, скорость-11,6 узлов, дальность плавания свыше 7000 миль.

Когда будет закончена достройка корабля и какое разведывательное оборудование на него установят, не сообщается.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
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