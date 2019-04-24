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24.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Двигатель "первого этапа" для Су-57 запустили в серийное производство

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АЛ-41Ф-1С
АЛ-41Ф-1С.
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org

В России запустили в серийное производство двигатель "первого этапа" АЛ-41Ф-1 для истребителя нового поколения Су-57, об этом свидетельствует презентация предприятия-разработчика силового агрегата ОКБ им. Люльки.

"Передача двигателя АЛ-41Ф-1 в серийное производство – 2018 год Октябрь 2018 года – оформлено решение о присвоении литеры О1 (означает готовность к передаче в серийное производство). Ноябрь 2018 года – завершена передача РКД двигателя в серийное производство", – говорится в документе, передает ТАСС.

Отмечается, что за время опытно-конструкторских работ построили 38 двигателей, 30 из которых предназначались для летных испытаний Су-57.

Разработку этого силового агрегата с управляемым вектором тяги начали в 2004 году на основе двигателя Су-35С. Основным отличием является электронная система автоматического управления, которая применена впервые в России и создана на отечественной элементной базе.

Этот двигатель позволяет Су-57 быть сверхманевренным и малозаметным, отметили разработчики. Также преимуществом является плазменная бескислородная система розижга основной и форсажной камер сгорания.

Работы над двигателем "второго этапа" еще идут, отметили в ОКБ. "Двигатель отличает способность обеспечивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, а также полностью цифровая система управления", – отметили производители.

Напомним, Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Истребитель может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, дальность полета составляет около 4,3 тыс. км.

Кроме того, он способен обнаружить летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-27
Су-35С
Проекты
Истребитель 5 поколения
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