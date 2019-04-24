Войти
24.04.2019
Lenta.ru

Летавший к МКС Crew Dragon взорвался

638
0
0
Источник изображения: Фото: Steve Nesius / Reuters

В ходе огневых испытаний двигателей пилотируемого корабля Crew Dragon произошел взрыв, сообщает ArsTechnica.

Нештатная ситуация произошла 20 апреля на мысе Канаверал во Флориде (США) во время испытаний системы аварийного спасения летательного аппарата.

Американское издание отмечает, что взорвался пилотируемый корабль, ранее летавший к Международной космической станции (МКС), а причины случившегося неизвестны. Вероятно, инцидент могла спровоцировать человеческая ошибка или ошибка в конструкции двигателя SuperDraco.

В ArsTechnica предполагают, что инцидент приведет к переносу сроков запуска пилотируемого корабля с экипажем.

Ранее первый запуск Crew Dragon с экипажем, согласно источнику РИА Новости, планировался на ноябрь.

Первый испытательный полет пилотируемого корабля (без экипажа) состоялся 2 марта.

16 сентября 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями "Союз ТМА", "Союз ТМА-М" и "Союз МС".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
22.04.2019
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
04.04.2019
Восточный переворот
25.03.2019
Источник: пилотируемый запуск Crew Dragon могут перенести на ноябрь
22.03.2019
Reuters: Boeing отложила на три месяца запуски нового корабля к МКС
03.01.2019
Уходят с орбиты
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:37
  • 11
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:24
  • 4
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26