Суворовцы показали Путину прототип робота-минера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского училища познакомили президента РФ Владимира Путина со своими разработками в области робототехники авиа- и судомоделирования.

Глава государства в рамках своей рабочей поездки в северную столицу посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.

Российские военные роботы показали разминку перед Путиным pic.twitter.com/YkdRVzQkXZ - Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 апреля 2019 г.

Суворовцы показали Путину копии летающих моделей самолетов времен Великой Отечественной войны, среди которых была и новая модель истребителя, на котором летал знаменитый летчик-герой Александр Покрышкин. В мастерской судомоделирования курсанты продемонстрировали главе государства основные этапы своей кропотливой работы над моделями морских судов, среди которых был и реконструируемый корабль Петра Первого "Фаворитка", создаваемый по чертежам императора.

Здесь же суворовцы предложили Путину принять участие в символической церемонии закладки новой модели корабля "Полтава". Президент с радостью согласился и установил мидель-шпангоут на киль возводимой модели.

Путин с нескрываемым любопытством слушал рассказы воспитанников, которые по-деловому и профессионально сообщали ему о своих успехах.

В частности, в мастерской робототехники они продемонстрировали прототип робота-минера, отличительной особенностью которого является способность устанавливать мины на песчаном грунте. Один из курсантов продемонстрировал Путину разработки училища в сфере искусственного интеллекта, собранные им роботы небольшого размера оказались наделены технологией распознавания голоса. Он дал команду своим изобретениям принять упор лежа, отжаться три раза, а также постоять на голове. Роботы практически безукоризненно выполнили его команды.

"Спасибо вам огромное! Молодцы!" - не скрывал своего восхищения президент.

Кроме того, Путин во время посещения училища осмотрел спортивных комплекс, в том числе бассейн, оснащенный пятью дорожками для занятий и проведения соревнований по плаванию. Путин понаблюдал за тем, как воспитанники училища тренируются в прыжках в длину, и осмотрел пневматический тир.

Также он заглянул и в зал рукопашного боя, где немного пообщался с тренером, который обучает суворовцев различным приемам.