Войти
24.04.2019
РИА Новости

Суворовцы показали Путину прототип робота-минера

470
0
0
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского суворовского военного училища
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского суворовского военного училища.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского училища познакомили президента РФ Владимира Путина со своими разработками в области робототехники авиа- и судомоделирования.

Глава государства в рамках своей рабочей поездки в северную столицу посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.


Суворовцы показали Путину копии летающих моделей самолетов времен Великой Отечественной войны, среди которых была и новая модель истребителя, на котором летал знаменитый летчик-герой Александр Покрышкин. В мастерской судомоделирования курсанты продемонстрировали главе государства основные этапы своей кропотливой работы над моделями морских судов, среди которых был и реконструируемый корабль Петра Первого "Фаворитка", создаваемый по чертежам императора.

Здесь же суворовцы предложили Путину принять участие в символической церемонии закладки новой модели корабля "Полтава". Президент с радостью согласился и установил мидель-шпангоут на киль возводимой модели.

Путин с нескрываемым любопытством слушал рассказы воспитанников, которые по-деловому и профессионально сообщали ему о своих успехах.

В частности, в мастерской робототехники они продемонстрировали прототип робота-минера, отличительной особенностью которого является способность устанавливать мины на песчаном грунте. Один из курсантов продемонстрировал Путину разработки училища в сфере искусственного интеллекта, собранные им роботы небольшого размера оказались наделены технологией распознавания голоса. Он дал команду своим изобретениям принять упор лежа, отжаться три раза, а также постоять на голове. Роботы практически безукоризненно выполнили его команды.

"Спасибо вам огромное! Молодцы!" - не скрывал своего восхищения президент.

Кроме того, Путин во время посещения училища осмотрел спортивных комплекс, в том числе бассейн, оснащенный пятью дорожками для занятий и проведения соревнований по плаванию. Путин понаблюдал за тем, как воспитанники училища тренируются в прыжках в длину, и осмотрел пневматический тир.

Также он заглянул и в зал рукопашного боя, где немного пообщался с тренером, который обучает суворовцев различным приемам.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
Робот
Похожие новости
19.12.2018
Путин: новейшее оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике
26.01.2018
Николай Никифоров: «Цифровая экономика улучшит качество жизни граждан России»
27.09.2017
Аватар широкого применения
05.08.2016
Боевые роботы защитят Россию
11.05.2016
Дополнительная нагрузка
27.11.2012
В России создадут систему управления боевыми роботами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:41
  • 5
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 18:37
  • 11
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26