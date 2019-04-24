Двигатель "первого этапа" для Су-57 прошел все испытания и запущен в серию

По словам специалистов, он обеспечивает сверхманевренность, тяговооруженность и малую заметность истребителя

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Двигатель "первого этапа" АЛ-41Ф-1 для истребителя Су-57 запущен в серийное производство, рабочая конструкторская документация (РКД) двигателя передана производителям в ноябре 2018 года. Это следует из презентации ОКБ имени А. М. Люльки (предприятие - разработчик двигателя), имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Передача двигателя АЛ-41Ф-1 в серийное производство - 2018 год <...> Октябрь 2018 года - оформлено решение о присвоении литеры О1 (означает готовность к передаче в серийное производство). Ноябрь 2018 года - завершена передача РКД двигателя в серийное производство", - говорится на одном из слайдов об этапах создания двигателя.

Из презентации также следует, что всего в ходе опытно-конструкторских работ было собрано 38 двигателей, из них 30 - для летных испытаний самолета Су-57.

Разработка двигателя с управляемым вектором тяги для Су-57 началась в 2004 году на основе двигателя истребителя Су-35С. Основное его отличие от предшественника - новейшая электронная система автоматического управления (САУ). "Впервые в России применена полностью цифровая САУ на отечественной элементной базе <...> Модификация этой системы применяется на следующей разработке ОКБ имени А. М. Люльки - двигателе для самолета Су-57 второго этапа", - отметили авторы презентации.

Специалисты ОКБ пояснили, что двигатель "первого этапа" обеспечивает Су-57 такими характеристиками как сверхманевренность, тяговооруженность, малая заметность. Еще одним преимуществом является плазменная бескислородная система розжига основной и форсажной камер сгорания.

Сейчас идут работы над двигателем "второго этапа" для Су-57. "Двигатель отличает способность обеспечивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, а также полностью цифровая система управления", - говорится в презентации о новом двигателе. Первый испытательный полет двигателя "второго этапа" состоялся в декабре 2017 в составе Су-57.