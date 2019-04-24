Россия и Индонезия подписали контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф

Также контракт включает поставку плавающих бронированных транспортеров БТ-3Ф

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия и Индонезия заключили контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронированных транспортеров БТ-3Ф. Об этом сообщили журналистам во вторник в "Рособоронэкспорте".

"АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписало с Министерством обороны Республики Индонезия контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронированных транспортеров БТ-3Ф разработки и производства АО "Курганмашзавод" в интересах Корпуса морской пехоты страны", - говорится в сообщении. В компании не раскрывают сумму сделки и количество купленной Индонезией техники.

В компании-спецэкспортере отметили, что контракт на поставку бронетранспортеров БТ-3Ф Индонезии "стал первым в истории России экспортным соглашением по этим новым машинам". В "Рособоронэкспорте" добавили, что при разработке БТ-3Ф были учтены пожелания индонезийской стороны по итогам эксплуатации ранее поставленных БМП-3Ф. Бронетранспортер создан на базе БМП-3Ф и нужен для перевозки морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск, а также для огневой поддержки десанта. Машина может перевозить до 17 человек, включая экипаж.

В "Рособоронэкспорте" добавили, что высокая степень унификации БТ-3Ф и БМП-3/БМП-3Ф снижает стоимость обучения экипажей, упрощает совместное боевое применение и обеспечение запчастями.

Глава Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводит "Рособоронэкспорт", отметил, что Индонезия является одним из ключевых партнеров госкорпорации в Юго-Восточной Азии. "И мы видим большой потенциал для развития сотрудничества. Ростех предлагает не только весь спектр самых современных образцов вооружений и гражданской продукции госкорпорации, но и готов к налаживанию индустриальных партнерств самого широкого профиля", - сказал он.

В "Рособоронэкспорте" отметили, что с ноября 1992 года общий объем поставок продукции военного назначения в Индонезию составил более $2,5 млрд. В частности, в республику поставлялись бронетранспортеры БТР-80А, автоматы Калашникова, истребители марки "Су".