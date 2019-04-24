СМИ: Подлодку для "Посейдона" примут на вооружение в 2021 году

Атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", спущенную на воду в Северодвинске, примут на вооружение в 2021 году.

Совместные испытания подлодки и беспилотников "Посейдон" продлятся два года. На рубеже 2020-2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Белгород" является первой подлодкой-носителем дальних подводных беспилотников "Посейдон". Эти аппараты с ядерной энергетической установкой и неограниченной дальностью плавания обладают революционными характеристиками: подводная скорость 100 узлов, глубина погружения 1000 метров. "Беспилотник" способен незаметно доставить термоядерный заряд мегатонного класса в любую точку мирового океана, будь то побережье со стартегической военно-морской базой или авианосная ударная группировка.

"Белгород" строился как многоцелевая ударная подлодка проекат "Антей", однако был перезаложен как носитель глубоководных аппаратов. Вместо ракетных шахт в корпус субмарины врезали новые отсеки, отчего длина корабля увеличилась до 184 метров и "Белгород" стал самой длинной подлодкой в мире. На верхней палубе субмарина может перевозить блочные атомные реакторы для питания сети подводных датчиков "Шельф". Стыковочный узел "Поcейдона" находится в днище, поэтому ношу "Белгорода" нельзя разглядеть ни из космоса, ни с причала.

Антон Валагин