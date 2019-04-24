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24.04.2019
ТАСС

СМИ: NASA завершило сборку нового марсохода "Марс-2020"

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Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Испытания и доработка аппарата продолжатся до июля 2020 года

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Техники американского космического ведомства - NASA завершили сборку нового марсохода Mars 2020 Rover ("Марс-2020") и приступили к финальному этапу испытаний аппарата. Об этом сообщило интернет-издание Space.com со ссылкой на представителей Лаборатории реактивного движения (ЛРД) в Пасадине, где проводятся все работы.

"Испытания и доработка будут продолжаться вплоть до июля 2020 года, когда аппарат отправится к Марсу", - приводит издание слова одного из руководителей программы создания "Марса-2020" в ЛРД Дэвида Грюела.

По его словам, в предстоящие месяцы будет тщательно проверено качество выполнения монтажных работ, проведены ходовые, акустические и другие испытания. Марсоход, в частности, неделю проведет в термобарокамере, где созданы условия космоса.

Шестиколесная научная лаборатория размером с небольшой автомобиль имеет такие габариты: длина - примерно 3 м без учета механической руки-манипулятора, ширина - 2,7 м, высота - 2,2 м. Масса аппарата составляет 1050 кг. При разработке "Марса-2020" было решено позаимствовать много узлов и деталей у его предшественника - Curiosity, который был доставлен на Марс в августе 2012 года и все еще продолжает выполнять свою миссию. Несколько приборов для марсохода изготовлено во Франции, Норвегии и Испании.

Для запуска "Марса-2020" с космодрома на мысе Канаверал планируется использовать ракету-носитель "Атлас-5". Посадку аппарата предполагается осуществить в феврале 2021 года в кратере Джезеро, диаметр которого 45 км. Он находится в западной части Равнины Исиды (Isidis Planitia), севернее марсианского экватора.

Одна из главных задач марсохода - поиск признаков жизни на Марсе. Согласно сотрудникам NASA, "аппарат будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на эту планету". К примеру, на его борту установлен прибор, предназначенный для получения кислорода из атмосферы Марса. Аппарат также будет собирать образцы грунта и камней в контейнеры, которые в дальнейшем при освоении планеты будут отправлены на Землю.

Первый полет человека на Марс NASA планирует осуществить в середине 2030-х годов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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