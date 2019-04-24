Разработчик сообщил о завершении проектирования облика новых спутников связи "Экспресс-РВ"

По словам представителя ФГУП "Космическая связь" Михаила Глинки, аппараты будут иметь широкие возможности коммерческого использования

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Проектирование облика новых спутников "Экспресс-РВ", которые должны стать частью группировки аппаратов "Сфера", завершено. Об этом сообщил во вторник директор департамента продаж операторских и корпоративных решений ФГУП "Космическая связь" (ГПКС, разработчик спутниковой системы "Экспресс-РВ") Михаил Глинка.

"Проектирование [спутников "Экспресс-РВ"] прошло. Мы ждем, когда будет выделено конкретное финансирование для создания космических аппаратов "Экспресс-РВ" в рамках проекта "Сфера", - сказал он на презентации в рамках выставки "Связь-2019".

Согласно презентации Глинки, система связи "Экспресс-РВ" будет иметь широкие возможности коммерческого использования.

В частности, она предоставит услуги связи и вещания на подвижных объектах коллективного пользования. Количество пассажиров, которые смогут ежегодно пользоваться ее услугами, составит для морских перевозок до 1 млн человек, для авиаперевозок - до 12 млн человек, для поездов дальнего следования - до 13 млн человек, для междугородных автобусов - до 25 млн человек.

Кроме того, системой смогут каждый года пользоваться до 2,5 млн водителей легковых автомобилей и до 1 млн водителей грузовиков.

Система "Экспресс-РВ"

Система спутниковой связи "Экспресс-РВ" с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах будет создана к 2025 году. "Экспресс-РВ" разрабатывается ФГУП "Космическая связь". Система спутников на высокоэллиптических орбитах позволит решить проблемы со связью в северных, в том числе арктических районах России, где существует плохая наблюдаемость геостационарных спутников.

Ранее глава Россвязи Олег Духовницкий сообщал, что девять новых аппаратов связи планируется запустить на различные орбиты до 2023 года для пополнения российской спутниковой группировки. В частности, в 2023 году планируется запустить четыре новых спутника "Экспресс-РВ" на высокоэллиптические орбиты.

По его словам, запуски предусмотрены программой развития спутниковой группировки связи РФ до 2025 года.

Гендиректор спутникового оператора ФГУП "Космическая связь" Юрий Прохоров ранее сообщал, что на производство четырех спутников "Экспресс-РВ", создание одного резервного аппарата на Земле и комплекта средств выведения, а также на страхование запусков этих спутников требуется финансирование из федерального бюджета в объеме 58,8 млрд рублей.

Проект "Сфера"

В пресс-службе Роскосмоса во вторник сообщили ТАСС, что госкорпорация направила концепцию федеральной целевой программы (ФЦП) системы систему спутниковой связи "Сфера" в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич на XIII Международном навигационном форуме сообщил, что запуск первого космического аппарата, который войдет в новую спутниковую систему "Сфера", состоится в 2023 году. По его словам, к 2025 году должны быть развернуты шесть космических аппаратов.

Программа "Сфера" будет включать навигацию, спутниковую связь и дистанционное зондирование Земли. Она позволит качественно улучшить спутниковые услуги. Запуск системы также на 25% улучшит точность навигации в нашем полушарии.