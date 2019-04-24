Путин пообещал пополнить коллекцию шахмат суворовского училища в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения во вторник Санкт-Петербургского суворовского военного училища кратко пообщался с гроссмейстером Сергеем Карякиным и пообещал пополнить коллекцию шахматного клуба суворовцев еще одним комплектом шахмат от своего имени.

Шахматный клуб "Ход конем" стал первым пунктом в ходе осмотра главой государства главного корпуса училища. К моменту приезда президента в клубе проводил сеанс одновременной игры с суворовцами гроссмейстер Карякин. Путин поприветствовал прославленного шахматиста. Тот, в свою очередь, рассказал о работе совместно с Минобороны по открытию подобных шахматных секций в разных регионах страны.

"Я по мере сил помогаю министерству обороны", - сказал гроссмейстер, на лацкане пиджака которого был прикреплен значок ЦСКА. "Ребята играют хорошо, мы с ними уже сыграли несколько партий, одну сыграли вничью. Могу сказать, что талантливые ребята", - поделился Карякин впечатлениями от шахматной команды училища.

В свою очередь один из суворовцев, капитан шахматной команды, рассказал президенту о работе клуба. Он, в частности, продемонстрировал главе государства коллекцию исторических шахмат, воспроизводящих события различных сражений - Бородинской битвы, Ледового побоища и так далее. Путин пожелал юным шахматистам успехов. "Обязательно пришлю шахматы", - пообещал президент.

Также глава государства посетил библиотеку училища и музей, где ему рассказали об истории этого учебного заведения. Здесь же Путин оставил запись на мраморной плите, которая впоследствии будет выставлена в этом музее. "Нести достойно высокое звание "суворовец". Родина в вас нуждается и гордится вами", - написал президент.