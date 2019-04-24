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24.04.2019
Газета.ru

По пути Сомали: Украина идет на абордаж

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Источник изображения: gazeta.ru

Украинские моряки начали учиться абордажному захвату судов

Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВМС Украины начали учения по абордажу судов. Тренировки проводятся в открытом море в составе абордажных групп. Какие сценарии отрабатывает Киев, разбиралась "Газета.Ru".



Военно-морские силы Украины приступили к учениям по захвату судов, сообщается в фейсбуке этой военной структуры. Отмечается, что бойцов и офицеров 73-го морского центра специального назначения ВМСУ готовят в рамках так называемой программы VBSS (visit, board, search and seizure) - сближение, высадка, прочесывание и захват.

"Это американская программа. И за подобными мероприятиями боевой подготовки ВМСУ, скорее всего, стоят "морские котики" из США, иными словами, подразделения Сил специальных операций ВМС США",

- пояcнил "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

Военачальник напомнил, что еще с 2017 года американцы приступили к строительству оперативного центра ВМСУ в Очакове. Еще тогда предполагалось, что это объект будет служить главным планировочным и оперативным центром во время будущих учений, проводимых военно-морскими силами Украины.

А в январе этого года на базу в Очакове прибыли несколько американских транспортных самолетов с диверсионным оружием, боевой техникой и снаряжением, а также личным составом из спецподразделения ВМС США "Морские котики", которое специализируется на совершении подводных диверсий. В свое время об этом сообщали источники военной разведки ДНР в Одессе, и эту информацию передавало ИА "Новый день".

А теперь уточним, что собой представляет 73-й морской центр специального назначения (73-й МЦСпО, войсковая часть А1594). Это часть специального назначения военно-морских сил Украины. Дислоцируется центр в Очакове Николаевской области Украины. В советские годы 73-й МЦСпО был поистине легендарной 17-й отдельной бригадой специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС СССР, бойцы и командиры которого выполняли боевые задачи в разных точках мира.

По последним данным, в настоящее время структурно Центр состоит из трех отрядов специального назначения и частей обеспечения: 1-го отряда подводного минирования; 2-го отряда подводного разминирования и прорыва противодесантных заграждений; 3-го разведывательного отряда; подразделений боевого и тылового обеспечения.

Центру приданы следующие корабли и катера: корабль управления "Переяслав", водолазное судно "Нетишин", патрульный катер "Скадовск", десантный катер "Сватов".

На вооружении Центра имеются подводные средства движения и носители водолазов "Тритон-2М" и "Сирена-УМ", специальное подводное стрелковое оружие - пистолеты СПП-1, автоматы АПС, другая специальная техника.

В задачи 73-го морского центра специального назначения входит проведение разведывательных операций, осуществление диверсий, захват судов, захват береговых объектов, подводное минирование и разминирование.

Центр принимал участие в боевых действиях на Донбассе и том числе привлекался даже к решению штурмовых задач.

По всей видимости, украинскими моряками готовится своеобразный ответ со стороны Киева на действия России в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. Как известно, 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

В Москве тогда назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "если Россия незаконно захватывает наши корабли и сажает наших моряков в тюрьму, то и российские корабли должны быть задержаны".

Вполне возможно, что украинский замысел заключается в том, чтобы захватить в открытом море одно из российских торговых судов и тем самым создать какие-либо условия для последующего торга с Москвой.

Есть основания предполагать, что подобные замыслы вынашивались еще до избрания Владимира Зеленского президентом Украины. В этой связи вполне возможно, что соответствующие учения 73-го морского центра специального назначения ВМСУ будут продолжены, но вот какая-либо практическая реализация подобного замысла по захвату одного из российских судов будет отложена, что называется, до выяснения внутриполитической обстановки на Украине. Во всяком случае, ожидать каких-либо резких движений со стороны ВМСУ в ближайшие 100 дней нет оснований.

Технически захватить торговый корабль в открытом море несложно. Это с успехом до недавнего времени проделывали даже иррегулярные формирования типа сомалийских пиратов. Никакого особого оснащения у них для решения таких задач не было. В качестве транспортных средств морские разбойники использовали малотоннажные суда (катера, моторные лодки, рыболовецкие суда). Вооружены сомалийцы были только автоматическим оружием и гранатометами.

К примеру, только в 2009 году ими было совершено 406 пиратских нападений. Сомалийцам в том году удалось захватить 49 судов с 1052 членами команд на борту. Восемь моряков были убиты и 68 получили ранения.

Тем более абордаж торговых судов вполне по силам украинскому 73-му морскому центру специального назначения. Сил и средств, а также необходимой выучки у украинских спецназовцев для этого будет вполне достаточно.

"Гораздо сложнее спрогнозировать военно-политические последствия подобного шага. Вполне возможно, что практически немедленно силами специальных операций Черноморского флота России будет проведена ответная операция по отбитию захваченного судна. Скорее всего, в этом случае не обойдется без человеческих жертв, в первую очередь, со стороны украинских моряков", - рассказал "Газете.Ru" экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его мнению, подобный инцидент резко осложнит и без того накаленные взаимоотношения между двумя государствами и может поставит Киев и Москву на грань войны. Поэтому украинским морякам надо десять раз подумать, прежде чем пойти на столь недружественный шаг в отношении российского судна.

"Во всяком случае, Черноморскому флоту России, морским частям пограничной службы ФСБ надо быть готовым к подобным действиям соседей. Представляется целесообразным в этой связи держать в соответствующей степени боевой готовности необходимые подразделения и части, а также проводить свои тренировки и учения по защите торгового судоходства в акватории Черного моря", - считает заместитель Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.


Отдел "Армия"

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