В Южном военном округе прошли учения с форсированием Дона

Каждый знает, как войска форсируют реки. Пусть в кино или на фото, но видели: эффектно раскладываются на воде гигантские стальные понтоны, по ним на другой берег уходят танки и пехота. И я видел. Много раз, и тоже в кино.

Но когда видишь такое на экране, то это одни ощущения. И совсем иные, когда ты стоишь на реальном понтоне, а на тебя надвигается исполинская самоходка… Исполин именуется "Мста-С", это 152-мм самоходная гаубица. 42 тонны стали, двигатель мощностью 780 л.с. Самоходка, повинуясь сигналам флажков офицера-регулировщика, вползает на понтон и замирает.

Журналистам (с соблюдением необходимых мер безопасности и под контролем сопровождающего офицера) позволили максимально окунуться в атмосферу переправы. Место действия: полигон "Прудбой" в Волгоградской области. А форсируют войска ни много ни мало, а сам Дон.

"Берег левый, берег правый… Кому память, кому слава, кому темная вода" - это Александр Твардовский. Все так и есть. Мы на левом берегу Дона. Штурмуем правый. Собственно, самое главное уже случилось. Разведчики на лодках пересекли реку, сняли часовых и захватили пулеметные точки. На врага обрушили огонь артиллерии и нанесли удары фронтовые бомбардировщики Су-24. Затем по разведанным целям отработали вертолеты Ми-28 "Ночной охотник".

Штурмовые группы в понтонах не нуждаются: они достаточно быстро преодолевают 300-метровую реку на плавающих БМП-3. Противоположный берег в дыму и огне. Отчасти это огонь от нанесенных ударов, отчасти - специально поставленная аэрозольная завеса. Проще говоря, это маскирующий дым, который мешает противнику видеть и вести прицельный огонь.

Огромные плавающие транспортеры ПТС-2 перевозят на захваченные плацдармы минометную батарею. А с вертолетов Ми-8 в тылу противника высаживают тактические воздушные десанты. Правый берег фактически наш, и теперь наступает самая зрелищная часть операции. С незаметно (для противника) подошедших КрАЗов, УРАЛов и ЗИЛов на воду сходят понтоны и буксирные катера.

Хрестоматийную переправу - от берега до берега - сейчас не наводят. Разворачивают паромы, на которые грузятся танки Т-90 и самоходки "Мста-С". Понтонеры работают под прикрытием Ми-28. Почему не сделать полноценный мост из понтонов?

"Паромы применяются для ускорения переброски танков и артиллерии", - поясняет начальник отдела боевой подготовки 8-й армии полковник Александр Овчаренко. По свидетельству Александра Викторовича, батальонная тактическая группа (свыше 500 солдат и офицеров и 100 единиц техники) успешно форсировала реку, заняв плацдармы и уничтожив до 50 целей условного противника.

"Форсирование такой водной преграды, как река Дон, - сложная операция, - уточняет полковник Овчаренко. - Ее актуальность обусловлена нахождением водных преград в зоне ответственности дислоцированной здесь бригады". Учения двусторонние, то есть тренируются все: и те, кто с боем штурмует неприятельский берег, и те, кто отражает атаки. В жизни армии нужно и уметь захватывать плацдармы, и удерживать свой берег.

У проходящих учений есть поучительный исторический ракурс. В 1942-м в этом месте войска генерала Фридриха Паулюса форсировали Дон. Обычно с этим именем ассоциируются кровопролитные бои за Сталинград. А затем наша великая победа на Волге и пленение фельдмаршала Паулюса в январе 1943-го. Форсирование как бы ушло на второй план. И напрасно.

Вот показательные строки из воспоминаний Адама Вильгельма, это адъютант Паулюса. Он пишет о том, как 76-я пехотная дивизия вермахта переправлялась через Дон: "Когда первая волна наступающих на две трети пересекла реку, по ним был открыт ураганный огонь из прекрасно замаскированных пулеметов и минометов. Наплавные средства потоплены. Только немногим солдатам удалось приплыть обратно". 76-ю дивизию наши окончательно добили через год, в ходе Сталинградской битвы.

Проводить прямые параллели тех великих сражений с нынешними реалиями, конечно, не стоит. Тогда не было таких возможностей, какие сегодня дают вертолеты, беспилотники, высокоточное оружие, средства разведки. Тогда 88-мм пушка на "Тигре" казалось чудо-оружием, а сегодня на наших боевых машинах пехоты стоят 100-мм орудия, они же пусковые установки для управляемых ракет. Но кое-что осталось неизменным. Дон все тот же: несмотря на современные переправочные средства, река всегда река. И сколь совершенной ни была бы техника, все решает человек.

"Солдаты на первых занятиях могут испытывать всю гамму чувств, - говорит полковник Александр Овчаренко. - Могут переживать, волноваться и даже бояться. Но уже на второй-третьей тренировке все это уходит. Приобретаются навыки, действия оттачиваются до автоматизма. Вы сами видели: отработали слаженно. Все цели, которые мы перед собой ставили, в полном объеме достигнуты, личный состав бригады готов к выполнению задач по своему боевому предназначению".

И у Твардовского в "Переправе" так: "Взвод - на правом берегу. Жив-здоров назло врагу…".

Игорь Елков Фото: Сергей Михеев