В Южном военном округе прошли учения с форсированием Дона
Каждый знает, как войска форсируют реки. Пусть в кино или на фото, но видели: эффектно раскладываются на воде гигантские стальные понтоны, по ним на другой берег уходят танки и пехота. И я видел. Много раз, и тоже в кино.
Но когда видишь такое на экране, то это одни ощущения. И совсем иные, когда ты стоишь на реальном понтоне, а на тебя надвигается исполинская самоходка… Исполин именуется "Мста-С", это 152-мм самоходная гаубица. 42 тонны стали, двигатель мощностью 780 л.с. Самоходка, повинуясь сигналам флажков офицера-регулировщика, вползает на понтон и замирает.
Журналистам (с соблюдением необходимых мер безопасности и под контролем сопровождающего офицера) позволили максимально окунуться в атмосферу переправы. Место действия: полигон "Прудбой" в Волгоградской области. А форсируют войска ни много ни мало, а сам Дон.
"Берег левый, берег правый… Кому память, кому слава, кому темная вода" - это Александр Твардовский. Все так и есть. Мы на левом берегу Дона. Штурмуем правый. Собственно, самое главное уже случилось. Разведчики на лодках пересекли реку, сняли часовых и захватили пулеметные точки. На врага обрушили огонь артиллерии и нанесли удары фронтовые бомбардировщики Су-24. Затем по разведанным целям отработали вертолеты Ми-28 "Ночной охотник".
Штурмовые группы в понтонах не нуждаются: они достаточно быстро преодолевают 300-метровую реку на плавающих БМП-3. Противоположный берег в дыму и огне. Отчасти это огонь от нанесенных ударов, отчасти - специально поставленная аэрозольная завеса. Проще говоря, это маскирующий дым, который мешает противнику видеть и вести прицельный огонь.
Огромные плавающие транспортеры ПТС-2 перевозят на захваченные плацдармы минометную батарею. А с вертолетов Ми-8 в тылу противника высаживают тактические воздушные десанты. Правый берег фактически наш, и теперь наступает самая зрелищная часть операции. С незаметно (для противника) подошедших КрАЗов, УРАЛов и ЗИЛов на воду сходят понтоны и буксирные катера.
Хрестоматийную переправу - от берега до берега - сейчас не наводят. Разворачивают паромы, на которые грузятся танки Т-90 и самоходки "Мста-С". Понтонеры работают под прикрытием Ми-28. Почему не сделать полноценный мост из понтонов?
"Паромы применяются для ускорения переброски танков и артиллерии", - поясняет начальник отдела боевой подготовки 8-й армии полковник Александр Овчаренко. По свидетельству Александра Викторовича, батальонная тактическая группа (свыше 500 солдат и офицеров и 100 единиц техники) успешно форсировала реку, заняв плацдармы и уничтожив до 50 целей условного противника.
"Форсирование такой водной преграды, как река Дон, - сложная операция, - уточняет полковник Овчаренко. - Ее актуальность обусловлена нахождением водных преград в зоне ответственности дислоцированной здесь бригады". Учения двусторонние, то есть тренируются все: и те, кто с боем штурмует неприятельский берег, и те, кто отражает атаки. В жизни армии нужно и уметь захватывать плацдармы, и удерживать свой берег.
У проходящих учений есть поучительный исторический ракурс. В 1942-м в этом месте войска генерала Фридриха Паулюса форсировали Дон. Обычно с этим именем ассоциируются кровопролитные бои за Сталинград. А затем наша великая победа на Волге и пленение фельдмаршала Паулюса в январе 1943-го. Форсирование как бы ушло на второй план. И напрасно.
Вот показательные строки из воспоминаний Адама Вильгельма, это адъютант Паулюса. Он пишет о том, как 76-я пехотная дивизия вермахта переправлялась через Дон: "Когда первая волна наступающих на две трети пересекла реку, по ним был открыт ураганный огонь из прекрасно замаскированных пулеметов и минометов. Наплавные средства потоплены. Только немногим солдатам удалось приплыть обратно". 76-ю дивизию наши окончательно добили через год, в ходе Сталинградской битвы.
Проводить прямые параллели тех великих сражений с нынешними реалиями, конечно, не стоит. Тогда не было таких возможностей, какие сегодня дают вертолеты, беспилотники, высокоточное оружие, средства разведки. Тогда 88-мм пушка на "Тигре" казалось чудо-оружием, а сегодня на наших боевых машинах пехоты стоят 100-мм орудия, они же пусковые установки для управляемых ракет. Но кое-что осталось неизменным. Дон все тот же: несмотря на современные переправочные средства, река всегда река. И сколь совершенной ни была бы техника, все решает человек.
"Солдаты на первых занятиях могут испытывать всю гамму чувств, - говорит полковник Александр Овчаренко. - Могут переживать, волноваться и даже бояться. Но уже на второй-третьей тренировке все это уходит. Приобретаются навыки, действия оттачиваются до автоматизма. Вы сами видели: отработали слаженно. Все цели, которые мы перед собой ставили, в полном объеме достигнуты, личный состав бригады готов к выполнению задач по своему боевому предназначению".
И у Твардовского в "Переправе" так: "Взвод - на правом берегу. Жив-здоров назло врагу…".
Игорь Елков Фото: Сергей Михеев
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С незаметно (для противника) подошедших КрАЗов, УРАЛов и ЗИЛов на воду сходят понтоны и буксирные катераВидать, повезло с противником? Наверное спал пьяный где-то кустах. Такого главное не задавить случайно во время атаки.
Недавно слышал от одного вояки, что на самом деле понтонеры - почти камикадзе. Нужно, бы чтобы переправу наводили роботы. И РТК же первыми проскакивали её и решали те самые задачи.
P.S. А потом уже эти Кразы, Уралы... Зилы (?) и прочая техника с водкой, шашлыками и девчонками - для пикника на захваченной территории, чтобы так сказать "солдатский сапог ступил на...". Кстати, пока читал статью казалось, что её девчонка написала, но смотрю автор вроде пацан. Бутылку ставлю, что он не служил.