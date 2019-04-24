Наш "Орлан" летит за океан

Перед российским беспилотником открылись экспортные перспективы

Бразильская компания SIATT-Engenharia, Industria e Comercio ведет переговоры с Рособоронэкспортом на предмет маркетинга беспилотных авиационных систем легкого класса "Орлан-10Э". Озвучено намерение организации производства указанных систем на территории Бразилии. Об этом стало известно в ходе выставки вооружений и военной техники LAAD 2019, состоявшейся в Рио-де-Жанейро.

"Орлан-10Э" представляет собой многофункциональную беспилотную систему, предназначенную для разведки и наблюдения. "Орланы" серийно производятся, активно закупаются и применяются российскими военными. Известно о существенном опыте использования данной системы в Сирии. Литера "Э" в наименовании модели означает экспортную модификацию, которая отличается от версии, предназначенной для российских ВС.

"Орлан" относится к аппаратам самолетного типа малого класса, его взлетная масса около 19 кг. Беспилотник выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом, размах которого порядка 3,1 метра. Запуск производится с помощью катапульты. Согласно открытым данным, "Орлан" в данной модификации может выполнять полеты продолжительностью до 10 часов на скоростях до 150 км/ч и на высотах до 5000 метров.

Беспилотник может нести до 4,5 кг полезной нагрузки, включающей до трех вариантов оптикоэлектронных систем наблюдения на гиростабилизированной платформе. Кроме того, возможно оснащение БЛА аппаратурой радиоразведки, фото- и тепловой камерами высокого разрешения.

В процесс переговоров вовлечены российский разработчик системы "Орлан" – "Специальный технологический центр" (СТЦ) и бразильская консалтинговая компания Logitec Assessoria em Logistica. Предполагается, что система БЛА будет предложена для использования в различных силовых структурах Бразилии, включая армию, органы правопорядка, а также гражданскими потребителями.

“Всплеск интереса к "Орланам" имел место в связи с их активным применением в Сирии, но пока не привел к заключению контрактов”

"Орлан" – одна из первых российских беспилотных систем, на которую был получен паспорт экспортного облика, после чего Рособоронэкспорт начал ее продвижение на внешние рынки. Дебютом БЛА за пределами России стала выставка ArmHiTec, прошедшая в 2016 году Ереване. До настоящего времени о фактах зарубежных поставок "Орлана" ничего известно не было. Российское военное ведомство оставалось ее единственным, хотя и весьма крупным, заказчиком, приобретя, по некоторым оценкам, до 2000 единиц данных БЛА. Некоторый всплеск интереса со стороны потенциальных иностранных покупателей имел место в связи с активным применением "Орланов" в сирийской кампании, но пока не привел к заключению контрактов.

Поставки Бразилии, если озвученные планы по сотрудничеству будут претворены в жизнь, могут весьма положительно сказаться на дальнейшей экспортной судьбе "Орлана", открыв ему путь не только в Латинскую Америку, но и на мировой рынок в целом.

Вместе с тем совершенно очевидно, что борьба за бразильского заказчика будет не простой. Здесь давно работают и местные компании, и маститые зарубежные разработчики беспилотных систем. Если говорить о БЛА, близких к "Орлану" по характеристикам, Вооруженные силы Бразилии уже используют мини-БЛА самолетного типа FT-100 Horus национального разработчика FT Sistemas. На рынке также присутствуют БЛА SkyLark израильской компании Elbit, продвигаемые совместным предприятием AEL Sistemas. Позиции этих производителей в силу уже имеющихся поставок в более тяжелых классах достаточно устойчивы.

Денис Федутинов

Газета "Военно-промышленный курьер",