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24.04.2019
Военно-промышленный курьер

Пайки для пленных китайских солдат Тайвань уже приготовил

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Лапша быстрого приготовления как орудие пропагандистской войны

Пресс-служба военного ведомства Тайваня продемонстрировала на специальном брифинге для СМИ специальный продуктовый рацион для пленных военнослужащих Вооруженных сил КНР. В "сухой паек" включили бутылку воды, сахар, яичные рулеты, шоколадные конфеты, сухое молоко и лапшу быстрого приготовления.

Поясним, что это не просто индивидуальный рацион, который будет выдаваться потенциальным военнопленным. Это – "боевое средство вербовки "материковых войск" (так на Тайване именуют НОАК) в военное время". То есть, по задумке тайваньских стратегов, эти "средства вербовки" будут каким-то образом доставляться бойцам НОАК (например, разбрасываться над их позициями с вертолетов или самолетов). И попробовав все эти вкусные вещи "красные" (так островитяне называют соплеменников, живущих на материке) непременно захотят сложить оружие и перейти на сторону "демократии" в надежде и дальше получать такое питание.

На упаковку рациона будет наклеиваться стикер с указанием расположения ближайшего сборного пункта для военнопленных, куда должны будут явиться "выбравшие свободу".

Напомним, что КНР не признает суверенитет Тайваня и считает остров своей временно оккупированной территорией. В свою очередь остров не признает Китайскую Народную Республику и для ее обозначения использует эвфемизм "материк". Собственно говоря, после разгрома гоминдановцев на континенте в 1949 году НОАК не сумела занять Тайвань исключительно по причине отсутствия флота и средств перевозки войск.

Военизированные формирования Тайваня насчитывают сегодня 22 тысячи военнослужащих, вооруженных западным, преимущественно устаревшим оружием. Посему их готовность брать в плен военнослужащих НОАК выглядит довольно комично. Но в самом Тайване все это видят несколько иначе – несколько поколений островитян воспитаны в ненависти к "материку",  они живут в ожидании большой войны и своего возвращения во "внутренний Китай" на американских штыках. Во время потепления американо-китайских отношений в 70-х годах минувшего столетия, когда Пекин и Вашингтон чуть ли не координировали действия против "общего врага" - СССР, эти надежды почти угасли. Однако сейчас, после прихода к власти Трампа, провозгласившего КНР одним из главных противников США, они вспыхнули с новой силой.

Неизвестно, согласована ли провокация с демонстрацией "пайков для пленных" с американскими "хозяевами" или нет, но то, что она является частью психологической войны против КНР, очевидно. Кроме того, Тайбэй такими незатейливыми способами стремится поднять боевой дух собственного воинства и населения. Мол, "освобождение" материка не за горами, мы уже и пайки для перебежчиков подготовили.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
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