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24.04.2019
Известия.ru

Путин отметил высокий темп обновления корабельного состава страны

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Россия за последние годы набрала высокий темп обновления корабельного состава, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии закладки военных кораблей на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге во вторник, 23 апреля.

Глава государства выразил надежду на то, что намеченные сроки строительства кораблей будут выдержаны.

"Это принципиально важно для выполнения масштабных планов укрепления флота, для надежной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в мировом океане, причем как ближней, так и дальней морской зоны", — цитирует Путина ТАСС.

В тот же день в режиме видеоконференции российский лидер принял участие в закладке двух больших десантных кораблей "Василий Трушин" и "Владимир Андреев", а также наблюдал за спуском на воду в Северодвинске первой атомной подлодки — носителя беспилотных аппаратов "Посейдон".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
24.04.2019 11:30
Ему это приснилось?!
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№2
24.04.2019 13:27
На постройку корвета уходит 11 лет,это высокий темп?! Это что старческий маразм?!
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