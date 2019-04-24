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24.04.2019
Интерфакс-АВН

Два новых российских фрегата получат гиперзвуковое оружие

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Изображение ракеты 3М22 "Циркон"
Изображение ракеты 3М22 "Циркон".

Санкт-Петербург. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Гиперзвуковое оружие будет установлено на двух новых российских фрегатах "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" - об этом объявлено на церемонии закладки этих кораблей во вторник на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Церемония прошла с участием президента РФ Владимира Путина.

"Фрегаты нового поколения "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" продолжат "адмиральскую" серию кораблей, строящихся на этом прославленном предприятии. Корабли данного класса будут оснащены увеличенным боекомплектом противолодочного, ракетного, и в том числе, гиперзвукового оружия", - объявлено на церемонии.

"Головной корабль этой серии "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в настоящее время успешно выполняет задачи боевой службы, а первый серийный фрегат - "Адмирал Касатонов" проходит испытания в Балтийском море", - сообщил ведущий церемонии.

Современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос", и, по некоторым данным, гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Как сообщалось, в России идут испытания новой гиперзвуковой морской ракеты "Циркон".

В послании Федеральному Собранию В.Путин заявил, что "Циркон" будет способен поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
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Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
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