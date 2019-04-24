Глава ОСК обещает выдержать график испытаний подлодки "Белгород" - носителя "Посейдона"

Санкт-Петербург. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Испытания атомной подводной лодки "Белгород" пройдут по графику, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Работы по графику закончатся. Не будем вооружать вероятного противника ненужной информацией излишней", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об испытаниях подлодки.

СМИ сообщали, что испытания подлодки могут пройти до 2021 года.

Во вторник подлодка "Белгород" была выведена из эллинга и спущена на воду.

В церемонии спуска на воду "Белгорода" принял участие президент России Владимир Путин с площадки на петербургской "Северной верфи" в режиме телемоста с Северодвинском.

АПЛ "Белгород" построена на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. Как ожидается, "Белгород" станет носителем нового российского оружия - беспилотных ударных подводных систем "Посейдон".

Глава "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил в интервью "Интерфаксу" в марте, что "Белгород" проходил стапельный этап строительства. "С экипажем мы работаем в единой связке. Без этого взаимодействия невозможно построить и испытать ни одну атомную подводную лодку", - сказал тогда М.Будниченко.

В ноябре 2018 года Минобороны РФ впервые сообщило, что на лодке спецназначения "Белгород" появился экипаж. Появление на подлодке экипажа говорит о скором начале ее испытаний.

Атомный подводный ракетоносец "Белгород" проекта 09852 изначально строился по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет".

В 2018 году главком ВМФ РФ Владимир Королев сообщил, что в России создается океанская многоцелевая система, включающая в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами с ядерной энергетической установкой.

"Наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника", - сказал тогда В.Королев.

Считается, что носителями беспилотных ударных подводных систем "Посейдон" могут быть АПЛ "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851.

20 февраля президент РФ сообщил, что первая атомная субмарина - носитель "Посейдона" будет спущена на воду весной этого года.

"Хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, теперь можно сказать. Весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка - носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану", - сказал В.Путин в Послании Федеральному Собранию РФ.