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24.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки принятия "Посейдона" на вооружение

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Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Система "Посейдон", которая состоит кроме самих аппаратов еще из подводной лодки-носителя беспилотников "Белгород" (проект 09852), будет принята на вооружение ВМФ через два года, заявил информированный источник.

"В течение двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания. На рубеже 2020–2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России", – передает его слова РИА "Новости".

Во вторник президент России Владимир Путин во время видеоконференции с завода "Северная верфь" в Петербурге принял участие в спуске на воду "Белгорода".

Отметим, что американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что аппараты "Посейдон" якобы поступят на вооружение не раньше 2027 года.


Сергей Гурьянов

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P-8 Poseidon
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