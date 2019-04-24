Перспективные морские "десантники": о боевых возможностях кораблей проекта 11711

В перспективе основу группировок кораблей ВМФ РФ в океанской зоне составят фрегаты и большие десантные корабли, обладающие повышенными боевыми возможностями по ударному и оборонительному потенциалу

В Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) были заложены два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711 типа "Иван Грен". По планам Минобороны, "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" — такие им дали названия — должны войти в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ до 2025 года.

Пока отечественный флот пополнил единственный БДК этого проекта — "Иван Грен", к передаче готовится однотипный — "Петр Моргунов". Вошедший в состав Северного флота в июне 2018-го "Иван Грен" стал первым десантным кораблем, спроектированным и построенным в новейшей истории России. Работа над ним велась более 20 лет из-за многочисленных переделок по требованию ВМФ. Он также стал первым в составе нашего флота полноценным боевым кораблем, способным осуществлять весь спектр десантных операций на море. Среди них не только высадка и перевозки десанта, боевой техники и оборудования, а также использование их в качестве флагманских кораблей, для эвакуации и для участия в гуманитарных миссиях.

Долгая дорога на флот

Наш флот к началу 2000-х годов располагал примерно 20 большими десантными кораблями проектов 775 (строились в Польше в 1974–1991 годы) и 1171 (шифр "Тапир", строились в Калининграде в 1966–1975 годах).

Количество БДК с момента распада Советского Союза сократилось примерно вдвое, средний возраст оставшихся превышал 20 лет, самый старый — "Саратов" — вошел в состав флота в 1966 году. Около половины БДК к тому же находились в ремонте или на консервации. Корабли польской постройки испытывали проблемы с запчастями и ремонтом. Также из состава флота была исключена подавляющая часть средних и малых десантных кораблей — вследствие их полного износа. В этой связи командование ВМФ рассматривало строительство БДК нового поколения как одну из приоритетных задач.

Проект 11711 был разработан Невским проектно-конструкторским бюро (Невское ПКБ) в Санкт-Петербурге в 1990–2000-х годах и является развитием проекта 1171 "Тапир". Корабль позволяет решать вопросы переброски значительных объемов боевой техники и войск. Экс-глава Невского ПКБ Сергей Власов рассказывал ТАСС, что первоначально техническое задание было выдано на корабль, который ходил бы по внутренним водным путям — рекам и каналам. В дальнейшем проектантам пришлось переделывать его в морской корабль — изменять высоту надстройки, вносить ряд других изменений.

Его немного увеличили, расширили танковый трюм, чтобы вошло больше техники и она вставала в два ряда. Расширение танкового трюма привело к сокращению объемов для иных помещений корабля Сергей Власов, экс-глава Невского ПКБ

По сравнению с проектом 1171 был расширен танковый трюм, чтобы техника могла вставать в два ряда; часть жилых помещений и медицинский блок разместили над верхней палубой. Технические требования неоднократно дополнялись в течение более чем 13 лет строительства головного корабля. Вносимые правки касались в том числе номенклатуры вооружения и оснащения.

Большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен" на территории Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Корабли этого проекта строили на мощностях Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде. "Иван Грен" стал одним из самых известных "долгостроев" российского ВМФ. Проектировать его начали еще в прошлом столетии, а заложили лишь 23 декабря 2004 года. В 2010-м строительство приостанавливалось из-за отсутствия финансирования и продолжилось в 2014-м. Спуск на воду состоялся 18 мая 2012 года.

"На протяжении всех этих лет заказчик неоднократно менял технические требования к кораблю", — рассказывал в интервью ТАСС в апреле 2018 года генеральный директор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов.

Свой отпечаток на создание "Ивана Грена" наложил и тот факт, что проект создавался в 1990-е годы. Именно поэтому при его строительстве в последние два года возникло очень много конструкторских вопросов. Пришлось вносить некоторые поправки в проект, но сейчас, на мой взгляд, все правильные решения найдены Эдуард Ефимов, генеральный директор ПСЗ "Янтарь"

"В сравнении с проектами, созданными в советское время, с кораблями, которые сейчас дослуживают свой срок, он сделал шаг вперед по вместимости десанта и техники. Он оснащен современной радиотехникой, системами вооружения", — говорил Ефимов.

Генеральный директор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Корабль был назван в честь советского вице-адмирала Ивана Грена, ученого в области морской артиллерии. Государственные испытания начались в ноябре 2017-го и несколько раз прерывались для устранения выявленных технических проблем. Передали флоту 20 июня 2018 года.

Закладка второго "десантника" состоялась 11 июня 2015-го. На воду "Петр Моргунов" был спущен через три года, ввод в строй ожидается в этом году. Корабль назван в честь советского генерал-лейтенанта береговой службы Петра Моргунова, первого в СССР кавалера ордена Нахимова I степени. Разработчики отмечали, что в проекте были учтены все необходимые изменения, выявленные в процессе постройки первого корабля.

Первоначально государственная программа вооружений предусматривала строительство шести кораблей проекта 11711. В 2015 году появилась информация, что ВМФ сократит число запланированных к постройке кораблей этого проекта до двух. Говорилось, что эта серия продолжена не будет, однако в конце декабря 2018 года президент ОСК Алексей Рахманов заявил, что ВМФ получит еще два или три корабля такого класса по доработанному проекту.

Спуск на воду большого десантного корабля проекта 11711 типа "Петр Моргунов" в Калининграде Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

9 апреля 2019-го министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что два БДК этого проекта все-таки будут заложены. 15 апреля стало известно, что корабли назовут в честь Владимира Андреева (советский адмирал, командовал десантной операцией по захвату Южного Сахалина и Курильских островов в 1945 году) и Василия Трушина (генерал-майор, Герой Советского Союза, проявивший мужество и героизм в боях с японскими войсками в 1945-м).

В некоторых СМИ писали, что толчком к строительству БДК проекта 11711 послужил отказ Франции от передачи российскому флоту двух десантных кораблей типа "Мистраль". В конце прошлого года главком ВМФ Владимир Королев отмечал, что главное командование флота рассматривает вопрос продолжения строительства больших десантных кораблей проекта 11711 с учетом анализа эксплуатации головного корабля этого проекта "Иван Грен" и улучшения характеристик кораблей этой серии.

Возможности "десантников"

"Петр Моргунов" строится с учетом решения технических проблем, возникавших на головном корабле. В частности, российское сетевое издание FlotProm со ссылкой на отраслевой источник и пресс-службу "Янтаря" сообщало, что правый и левый дизельные двигатели "Петра" поменяют местами, что позволит изменить характер вращения винтов и устранить проблему с управляемостью при движении задним ходом. СМИ сообщали, что в случае успешных испытаний на нем аналогичная перестановка двигателей будет проведена и на головном корабле.

Большой десантный корабль проекта 11711 типа "Петр Моргунов" Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Корабли проекта 11711 обладают полным водоизмещением около 5000 т и являются самыми крупными надводными кораблями, построенными в новейшее время. Для сравнения: водоизмещение предыдущего проекта 1171 составляет 4300 т, а самых многочисленных кораблей этого класса в ВМФ (проект 775) — 4400 т.

Одна из главных "изюминок" кораблей проекта 11711 — неконтактный метод высадки десанта на необорудованное побережье. Из распахнутых носовых створок на воду могут выталкиваться инженерные понтоны, которые формируют мост на берег. Через них производится высадка десанта, после чего используется для переправы тяжелой техники. Это позволяет сохранять дистанцию между БДК и берегом, снижая риск сесть на мель. По некоторым данным, высадка десанта возможна при волнении моря до четырех баллов.

Вместимость корабля — 13 танков или 36 бронетранспортеров, до 300 десантников, до 30 грузовых автомобилей. Возможности позволяют перевозить до 1500 т грузов в стандартных 20-футовых морских контейнерах. Погрузка техники может выполняться двумя способами: по аппарели (при этом техника движется своим ходом) либо с помощью палубного крана (грузоподъемность 16 т) через грузовой люк в верхней палубе. Боевая техника перевозится на так называемой танковой палубе БДК.

Большой десантный корабль проекта 11711 типа "Петр Моргунов" Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Главная энергетическая установка — два дизель-реверс-редукторных агрегата ДРРА-3700 с дизелями 10Д49 мощностью 5,2 тыс. л.с. каждый производства ОАО "Коломенский завод" (Московская область).

Вооружение — две шестиствольные артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм, сдвоенная артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт" с радиолокационной системой управления огнем "Ласка".

Помимо скорострельного артиллерийского вооружения на борту имеются два крупнокалиберных пулемета "Жало" калибра 14,5 мм, которые предназначены для борьбы с воздушными, надводными и береговыми легкобронированными целями на дальности до 2000 м и 1500 м по высоте. Также БДК имеет комплекс выстреливаемых пассивных помех КТ-308-04 "Просвет-М", который защищает корабль от ракет противника.

Транспортно-боевой вертолет Ка-29 во время испытаний российского большого десантного корабля "Иван Грен" в акватории Балтийского моря Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

При строительстве "Иван Грена" были использованы современные технологии, направленные на снижение заметности за счет использования различных технических решений и материалов. Помимо этого было уделено повышенное внимание условиям размещения экипажа корабля и десантников: появились тренажерный зал и более комфортабельные каюты.

Предусмотрено базирование на БДК и двух корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29 или поисково-спасательных вертолетов Ка-27. В случае необходимости на его борту сможет разместиться и новейший морской ударный вертолет Ка-52К "Катран".

Потенциал "десантника"

На базе проекта 11711 может быть создан десантный корабль водоизмещением, в несколько раз превышающим водоизмещение БДК класса "Иван Грен" (сейчас 5000 т). "Есть возможность увеличить его водоизмещение до 7, 8, 9 и даже до 14 000 т", — говорил гендиректор ПСЗ Ефимов. Он также напомнил, что Невское ПКБ в инициативном порядке разрабатывает проект десантного корабля на базе "Ивана Грена", который по сравнению с предшественником будет иметь большее водоизмещение, длину и ширину, станет более вместительным.

Большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен" Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Кстати, на базе "Грена" к 2024 году должен быть создан и первый экспедиционный корабль. "Нас торопят, мы хотим закончить все в 2024 году. Но это такая тяжелая история, потому что его придется перепроектировать", — сказал президент ОСК Алексей Рахманов, отметив, что речь идет именно о постройке на базе "Ивана Грена".

По словам главкома ВМФ, именно подобные БДК в будущем составят основу океанских группировок нашего флота, а в ближней зоне основные функции будут выполнять корветы и малые ракетные корабли. "В перспективе основу группировок кораблей в океанской зоне составят фрегаты и большие десантные корабли, обладающие повышенными боевыми возможностями по ударному и оборонительному потенциалу", — отмечал он.

Ведь за последнее время роль морских десантных операций только увеличивается. Морской пехоте на флоте отведена особая роль. Это один из самых боеспособных инструментов, способных быстро и эффективно решать задачи тактического плана. А боевая оснащенность подразделений потребовала увеличения транспортных возможностей. Поэтому флоту нужны корабли, которые не только стали бы средством доставки военных (десанта), но и выполняли бы функции мобильной военно-технической базы. БДК проекта 1171 в полной мере должны ответить всем этим требованиям.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"