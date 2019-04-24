Рабочие "Северной верфи" подарили Путину модель фрегата

Президент пообщался с рабочими предприятия и подписал по их просьбе каски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после церемонии закладки фрегатов на заводе "Северная верфь" пообщался с рабочими предприятия и подписал каски по их просьбе.

"Здорово у вас получается, предприятие шикарное", - поделился президент впечатлениями от визита. "Стараемся и будем стараться дальше", - заверили его рабочие.

Сотрудники предприятия подарили главе государства на память о церемонии закладки кораблей модель одного из фрегатов.

Во вторник президент посетил церемонию закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе "Северная верфь". Фрегаты проекта 22350, разработанные Северным проектно-конструкторским бюро, предназначены для ведения боевых действий в дальней морской зоне. Первый из кораблей получил имя "Адмирал Амелько", второй - "Адмирал Чичагов".

Сразу после закладки на верфи произошла стыковка блоков корпуса корвета "Меркурий" проекта 20386. Этот проект разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". "Меркурий" - головной корабль этого проекта. Корвет предназначен для ведения боевых действий, защиты объектов морской экономической деятельности.

"Северная верфь" (первое название - "Путиловская") была основана 14 ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности страны. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсеры, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда. В портфеле заказов предприятия в настоящее время - серии фрегатов и корветов, а также суда различного гражданского назначения.