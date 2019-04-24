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24.04.2019
Российская газета

Заблудились в трех соснах: в США возникли проблемы с обучением сержантов

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Источник изображения: iStock

Сухопутные войска США испытывают трудности с подготовкой сержантов. Многие из них не умеют правильно перемещаться по полю боя и испытывают проблемы с навигацией при выполнении поставленных задач. Причем данные о низкой боеготовности младших командиров получены как раз в тот момент, когда американская армия переходит от контрпартизанской войны, ведущейся в Ираке и Афганистане, к стратегии, ориентированной на полномасштабное столкновение с противником равной силы.

Как сообщил порталу Military.com анонимный источник в Пентагоне, начиная с марта прошлого года специальное подразделение, занимающееся подготовкой военнослужащих к боевым действиям под землей, несколько раз представляло отчеты, свидетельствующие о том, что младшие командиры не обладают достаточным опытом и ключевыми навыками, необходимыми для любого типа боя.

Кроме того, находящиеся в Военной академии сержанты не могут пройти базовый курс по ориентированию с использованием карты и компаса.

"Предполагается, что учащиеся сдадут экзамен по наземной навигации с оценкой четыре балла из пяти. Мы видим, что около 30 процентов студентов не справляются с этой задачей", - заявил сержант 1-го класса Мэтью Рил.

Дело в том, что несколько лет назад в США отказались от обучения сержантов ориентированию на местности с помощью карт, транспортира и компаса. Кроме того, курсанты приходят в академию с плохой физической подготовкой и слабым здоровьем.  При этом, как отмечают аналитики, сухопутные войска продолжают делать упор на виртуальной подготовке пехотинцев.

"Армия нуждается в лучшем надзоре, чтобы обеспечить должное соблюдение стандартов обучения, и большей гибкости в графике тренировок", - сообщает издание.

С этим выводом солидарен советник Министерства обороны США, генерал-майор в отставке Роберт Скайлз.

"Пехотный батальон на "молекулярном" уровне состоит из 27 боевых единиц. Каждая из них, чтобы выиграть в бою, должна иметь возможность сражаться на исключительно высоком уровне. Чтобы обеспечить это, у системы обучения должны быть средства, позволяющие небольшим подразделениям достичь совершенства", - сказал Скайлз.


Николай Грищенко

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Страны
Афганистан
Ирак
США
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