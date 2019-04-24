Войти
24.04.2019
ТАСС

Путин рассчитывает на соблюдение сроков строительства кораблей в России

462
0
0
Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь"
Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь".
Источник изображения: © Руслан Шамуков/ТАСС

Президент отметил, что за последние годы набран высокий темп обновления корветов, назвав это "работой на будущее"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что намеченные сроки строительства вновь закладываемых кораблей в РФ будут выдержаны.

"Рассчитываю, что намеченные сроки строительства будут безусловно выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов укрепления флота, для надежной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в мировом океане, причем, как ближней, так и дальней морской зоны", - сказал он во время закладки двух фрегатов в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что за последние годы набран высокий темп обновления корветов, назвав это "работой на будущее". "Предстоит еще сделать очень много, поэтому обязательно будем поддерживать нашу судостроительную отрасль, наращивать ее кадровый, научный, технологический потенциал", - добавил глава государства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
31.08.2015
Без согласия разработчика
25.05.2015
В двух шагах от военного паритета
04.03.2010
Россия подготовилась к войне с оружейными "пиратами"
12.02.2009
Взять высоту. Владимир Путин уверен, что предприятия ОПК должны максимально быстро получить госзаказы
16.01.2008
Итальянцев пустили в "Гражданские самолеты Сухого". Alenia разрешили купить блокпакет российской компании
27.11.2007
Путин подписал ряд федеральных законов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 18:27
  • 2
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:21
  • 10
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:24
  • 4
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26