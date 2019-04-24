Путин рассчитывает на соблюдение сроков строительства кораблей в России

Президент отметил, что за последние годы набран высокий темп обновления корветов, назвав это "работой на будущее"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что намеченные сроки строительства вновь закладываемых кораблей в РФ будут выдержаны.

"Рассчитываю, что намеченные сроки строительства будут безусловно выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов укрепления флота, для надежной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в мировом океане, причем, как ближней, так и дальней морской зоны", - сказал он во время закладки двух фрегатов в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что за последние годы набран высокий темп обновления корветов, назвав это "работой на будущее". "Предстоит еще сделать очень много, поэтому обязательно будем поддерживать нашу судостроительную отрасль, наращивать ее кадровый, научный, технологический потенциал", - добавил глава государства.