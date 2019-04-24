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24.04.2019
ТАСС

Министров обороны более 30 стран вооружили АК-74 в парке "Патриот"

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Парк "Патриот"
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.
Источник изображения: patriotp.ru

Пострелять из автоматов смогли около 300 человек

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 50 министров обороны и начальников Генштабов вооруженных сил государств - участников Московской конференции по международной безопасности постреляли из российского оружия в парке "Патриот", передает корреспондент ТАСС.

В преддверии конференции делегации посетили парк, где осмотрели музей "Партизанская деревня" и выставку вооружения, изъятого российскими военными у боевиков в Сирии. Наибольшее впечатление на глав делегаций, в том числе министров обороны и начальников Генштабов, произвел Многофункциональный огневой центр, где они смогли протестировать автоматы Калашникова и пистолеты Макарова. "Второй, огонь! Третий, огонь!" - отдавали команды министрам обороны военнослужащие 2-й мотострелковой дивизии, которые помогали главам делегаций на огневом рубеже.

Пострелять из АК-74 смогли все члены делегаций - около 300 человек.

"Мы достаточно заинтересованы в получении такого рода тренировок. Я очень рад, что нам была предоставлена такая возможность", - поделился впечатлениями с журналистами глава Минобороны Намибии Джафет Пенда-я-Ндаколо. По его мнению автоматы Калашникова - лучшие автоматы в мире.

"Очень понравилось", - призналась заместитель министра обороны Парагвая Глэдис Арсения де Печи после стрельбы.

Официальное открытие конференции состоится 24 апреля. На повестке дня будут наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше 1 тыс. экспертов из более ста стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Намибия
Парагвай
Россия
Сирия
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Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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