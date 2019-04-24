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24.04.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт уточнит бизнес-планы на Московской конференции по международной безопасности

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LAAD 2017
Экспозиция Рособоронэкспорта на выставке LAAD 2017.
Источник изображения: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 23 апреля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) рассчитывает на укрепление военно-технического сотрудничества с иностранными государствами в ходе организованной Минобороны РФ VIII Московской конференции по международной безопасности MCIS 2019.

Мероприятия в рамках MCIS 2019 проходят с 23 по 25 апреля в Парке "Патриот" и столичном отеле "Рэдиссон Коллекшен".

"На повестке дня у нас встречи и переговоры с военными делегациями уровня министров обороны, их заместителей и начальников генеральных штабов из более чем 30 стран. Рассчитываем обсудить текущие и будущие совместные проекты в области военно-технического сотрудничества, услышать мнения партнеров о проблемах безопасности на региональных и глобальном уровнях и в итоге актуализировать свои маркетинговые планы", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В рамках конференции Рособоронэкспорт представляет экспозицию с новейшими образцами экспортоориентированной продукции военного назначения и современные решения в области безопасности. В частности, посетители форума могут ознакомиться с натурными образцами последней, "двухсотой" серии автомата Калашникова разработки и производства одноименного концерна, гранатометов и выстрелов к ним от НПО "Базальт" и боевую экипировку "Ратник" АО ЦНИИТОЧМАШ. Кроме того, входящая в Госкорпорацию Ростех компания NtechLab демонстрирует на стенде Рособоронэкспорта уникальное решение на основе системы распознавания лиц FindFace, ориентированное на использование вооруженными силами, спецподразделениями и правоохранительными органами.

Московская конференция по международной безопасности проводится с 2012 года, и за это время стала одной из ведущих в мире площадок для обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности.

Рособоронэкспорт отмечает постоянный рост востребованности форума. Ежегодно увеличивается представительность и количество его участников. В том числе растет и число встреч с привлечением российских субъектов военно-технического сотрудничества, в том числе Рособоронэкспорта как главного российского экспортера продукции военного и двойного назначения.

В 2019 году на конференции будут обсуждаться вопросы безопасности на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке, расширения военного сотрудничества, глобальной безопасности.

"Вопросы, рассматриваемые на полях форума, тесно связаны с деятельностью Рособоронэкспорта. Здесь затрагиваются проблемы регионов, в которых мы сегодня имеем стратегические бизнес-интересы. Нам очень важно присутствовать внутри диалога и получать информацию о потребностях своих партнеров от первых лиц", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Продукция
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