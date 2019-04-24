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24.04.2019
РИА Новости

Россия набрала высокий темп обновления корабельного состава, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин во время посещения предприятия ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения предприятия ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Россия за последние годы набрала высокий темп обновления корабельного состава, власти будут поддерживать судостроительную отрасль, заявил президент России Владимир Путин.

"За последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава, это и работа на будущее. И предстоит сделать еще многое, поэтому обязательно будем поддерживать нашу судостроительную отрасль, наращивать ее кадровый и научный, технологический потенциал", - сказал Путин на церемонии закладки военных кораблей на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

На заводе "Северная верфь" в присутствии президента состоялась закладка двух серийных фрегатов проекта 22350 - "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Также в присутствии президента прошла стыковка блоков корпуса корвета "Меркурий" проекта 20386.

Кроме того, в режиме видеоконференции президент России наблюдал закладку двух больших десантных кораблей "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" на Прибалтийском заводе "Янтарь" (Калининград).

"Рассчитываю, что намеченные сроки строительств будут безусловно выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов укрепления флота, для надежной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в мировом океане", - сказал президент.

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Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20386
22350
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1 комментарий
№1
24.04.2019 11:29
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