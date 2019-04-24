В Калининграде заложили два десантных корабля проекта 11711 для ВМФ России

Суда планируется ввести в состав флота до 2025 года

КАЛИНИНГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Закладка двух больших десантных кораблей (БДК) проекта 11711 типа "Иван Грен" состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде. Доклад с торжественной церемонии президент России Владимир Путин, находящийся в Санкт-Петербурге, выслушал в режиме видеоконференции, передает корреспондент ТАСС.

"Судостроители завода "Янтарь", успешно выполнив производственные планы предыдущих лет, полны решимости построить современные корабли в соответствие с утвержденной программой кораблестроения", - сказал на церемонии закладки гендиректор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов.

О том, что в Калининграде будут построены два БДК проекта 11711, ранее сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Новые корабли планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года. Как ранее сообщал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, новые БДК будут носить имена "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Вооружены шестиствольными автоматическими пушками калибра 30 мм, предусмотрена возможность базирования палубного вертолета Ка-29, а также доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах.

Первый корабль этого проекта - "Иван Грен", построенный на ПСЗ "Янтарь", передали флоту в июне 2018 года. К передаче ВМФ готовится второй корабль серии "Петр Моргунов".