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24.04.2019
РИА Новости

Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота РФ во время посещения судостроительного завода "Северная верфь"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота РФ во время посещения судостроительного завода "Северная верфь".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.

На заводе "Северная верфь" в присутствии президента состоялась закладка двух серийных фрегатов проекта 22350 - "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".

Президент России установил закладную доску корабля "Адмирал Амелько", а вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров приняли участие в установке закладной доски корабля "Адмирал Чичагов".

Фрегаты проекта 22350, разработанные Северным проектно-конструкторским бюро, предназначены для ведения боевых действий в дальней морской зоне.

Сразу после закладки фрегатов на верфи прошла стыковка блоков корпуса корвета "Меркурий" проекта 20386. Проект 20386 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". "Меркурий" - головной корабль проекта. Корвет предназначен для ведения боевых действий, защиты объектов морской экономической деятельности.

Также в режиме видеоконференции президент России наблюдал закладку двух больших десантных кораблей "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" на Прибалтийском заводе "Янтарь" (Калининград).

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
Северная верфь
СПКБ
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
20386
22350
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