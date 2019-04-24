В штабе Зеленского уже бряцают оружием

В штабе нового президента Украины Владимира Зеленского рассказали о том, какой будет политика главы государства в сфере национальной безопасности.

Ее основные моменты прояснил военный эксперт из команды экс-шоумена Иван Апаршин. В своем блоге на портале "Обозреватель" он пообещал наказать виновных в сдаче Крыма и трагедиях Иловайска и Дебальцево на Донбассе.

"Уже сейчас, в первый день после выборов, могу обозначить ключевые позиции, касающиеся сферы национальной безопасности и обороны, на которых будет стоять новая власть", - пишет Арапшин.

По его словам, украинская армия избавится от "позорного принудительного призыва" и отныне будет "профессиональной и добровольной". При этом ВСУ будут усилены постоянно действующим резервом и системой территориальной обороны. Эксперт также пообещал, что с приходом новой администрации государство обеспечит достойную жизнь военнослужащего и в то время, когда он служит, и тогда, когда он уже уволен в запас или в отставку.

При этом новая администрация будет поддерживать выполнение тех мероприятий, которые заложены в ежегодную Национальную программу сотрудничества "Украина-НАТО" под эгидой комиссии "Украина-НАТО".

В заключение Апаршин пообещал покарать всех виновных за прошлые политические и военные неудачи, которые пережила Украина при уходящей администрации.