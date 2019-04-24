Войти
24.04.2019
Военно-промышленный курьер

В штабе Зеленского уже бряцают оружием

968
1
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В штабе нового президента Украины Владимира Зеленского рассказали о том, какой будет политика главы государства в сфере национальной безопасности.

Ее основные моменты прояснил военный эксперт из команды экс-шоумена Иван Апаршин. В своем блоге на портале "Обозреватель" он пообещал наказать виновных в сдаче Крыма и трагедиях Иловайска и Дебальцево на Донбассе.

"Уже сейчас, в первый день после выборов, могу обозначить ключевые позиции, касающиеся сферы национальной безопасности и обороны, на которых будет стоять новая власть", - пишет Арапшин.

По его словам, украинская армия избавится от "позорного принудительного призыва" и отныне будет "профессиональной и добровольной". При этом ВСУ будут усилены постоянно действующим резервом и системой территориальной обороны. Эксперт также пообещал, что с приходом новой администрации государство обеспечит достойную жизнь военнослужащего и в то время, когда он служит, и тогда, когда он уже уволен в запас или в отставку.

При этом новая администрация будет поддерживать выполнение тех мероприятий, которые заложены в ежегодную Национальную программу сотрудничества "Украина-НАТО" под эгидой комиссии "Украина-НАТО".

В заключение Апаршин пообещал покарать всех виновных за прошлые политические и военные неудачи, которые пережила Украина при уходящей администрации.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
26.02.2019
Укрiнформ (Украина): как дядя Сэм помогает Киеву в информационной войне с Москвой
08.06.2015
Туманное будущее нового поколения российской военной техники
17.10.2014
Лукашенко пригрозил "Мотор Сичи" расторжением соглашения по Оршанскому авиазаводу
08.05.2014
Черноморский флот будет развиваться за счет Севастополя, а не Новороссийска
14.02.2014
В Вооруженных силах Грузии начался процесс полного обновления вертолетного парка – «Известия»
25.12.2009
Ан-124 влетает в оборонзаказ
1 комментарий
№1
24.04.2019 11:06
Как и требовалось ожидать смена Порошенко на шестерку Коломойского положительной динамики не принесла и не принесет
+2
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:21
  • 10
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:24
  • 4
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26