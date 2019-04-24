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24.04.2019
WarSpot

Танки — теперь и в подкастах

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Источник изображения: warspot.ru

Хорошая новость для любителей танков (в том числе фанатов игры World of Tanks): на портале РИА Новости еженедельно будут выходить подкасты, посвящённые танковой тематике.

РИА Новости и разработчики World of Tanks расскажут об истории танков, а также знаменитых конструкторах, легендарных асах, засекреченных проектах и грандиозных танковых сражениях. Несмотря на серьёзную методическую основу, подкаст представляет собой не лекцию, а скорее живой аудиоспектакль, слушатели которого оказываются в эпицентре танкового сражения, слушают переговоры по рации и участвуют в небольших расследованиях.

Прототип танка Leopard 2 первой фазы проекта MGCS.

Источник изображения: armyrecognition.com

В записи этого и последующих эпизодов участвовали исторические консультанты World of Tanks, эксперты из Музея отечественной военной истории, специалисты по истории Первой мировой войны и истории бронетанковой техники. В звуковом оформлении эпизодов использовались звуки танкового боя и шумы, издаваемые машиной при передвижении и преодолении препятствий, так что полное погружение в атмосферу гарантировано.

В XXI веке танк существенно изменился. Теперь машина должна подавлять не только боевую силу противника, но и его радиоэлектронную технику связи и разведки. В вечный конфликт между снарядами и бронёй вмешивается третий — средства активной защиты. А люди при этом всё больше отстраняются от активного участия: вместо этого успех разведки и сражения всё больше зависит от бортовых компьютеров, беспилотных дронов и космических спутников.

Роль и устройство танков, подстраиваясь под современный стиль ведения войн, сегодня проходят радикальную переоценку. Какие они – танки будущего? Насколько близко мы подошли к их созданию?

Первый выпуск подкаста уже доступен по ссылке: Просто космос! Как спутники и дроны изменят танки и танковые сражения.

Приятного прослушивания!

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
Leopard-2
MGCS
Проекты
ИТ
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