Глава ОСК не исключил оснащения крейсера "Адмирал Нахимов" ракетами "Циркон"

Санкт-Петербург. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который в настоящее время проходит модернизацию, может быть оснащен новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Ничего не мешает", - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

25 марта глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

"Исходя из концепции унификации пусковых установок, которую реализует Военно-морской флот, этот корабль сможет нести различные типы ракет", - сказал он, отвечая на вопрос, получит ли корабль после ремонта новое ударное вооружение - ракеты "Калибр" и "Циркон".

"В целом, модернизация крейсера осуществляется по графику. В Минобороны России уже уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации", - заявил Д.Мантуров.

Современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос", и, по некоторым данным, "Циркона".

"Адмирал Нахимов" в настоящее время проходит ремонт на "Севмаше". А.Рахманов заявил ранее "Интерфаксу", что модернизация крейсера будет завершена, ориентировочно, в 2022 году. "Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации", - сказал он.

"Адмирал Нахимов "в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России, заявили ранее в Минобороны РФ. Военные сообщили, что планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.

Сообщалось, что "Адмирал Нахимов" планируется вооружить крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" и новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". СМИ сообщали, что крейсер могут вооружить новой гиперзвуковой морской ракетой "Циркон", которая проходит испытания.