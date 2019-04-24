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24.04.2019
Российская газета

Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"

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С-350 "Витязь".
С-350 "Витязь".
Источник изображения: Zumlik / wikimedia.org

Недавно Министерство обороны России сообщило об успешном завершении государственных испытаний ЗРК С-350 "Витязь". Первые комплексы передадут в войска уже в этом году.

Единственным зарубежным аналогом нового ЗРК является южнокорейский KM-SAM (Cheolmae-2), серийное производство которого стартовало в 2015 году, сообщает Military Watch Magazine. Он был разработан совместно с российским концерном "Алмаз-Антей".

C-350 придет на смену устаревшим зенитным ракетным системам С-300ПС, принятым на вооружение еще в 1982 году. Дальность поражения этих советских ЗРС не превышает 75 км, количество одновременно обстреливаемых целей также не соответствует современным стандартам.

ЗРК "Витязь" - это представитель нового поколения российских систем ПВО. Новый комплекс работает в тесном взаимодействии с системами большой дальности С-300В4, С-400 и С-500, которые, как ожидается, станут приоритетными целями для противника. С-350 предназначен для защиты этих дорогостоящих систем от ракетных атак. Одна пусковая установка может нести до 12 ракет, что вдвое больше, чем у корейского аналога. В их числе ракеты 9M96E2 с дальностью до 120 км, 9M96E (до 40 км) и 9M100 (до 15 км). Стоит отметить, что ракета 9M96E2 может перехватывать цели, летящие со скоростью до 4 800 метров в секунду. В результате С-350 обеспечивает трехуровневую защиту средней и малой дальности для систем ПВО большей дальности, там самым повышая их живучесть. Высокая мобильность и быстрое развертывание (около 5 минут) повышают собственную живучесть нового комплекса.

Новый комплекс может заинтересовать страны, уже эксплуатирующие российские зенитные ракетные системы. В их числе Алжир, Беларусь, Китай и Египет.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Белоруссия
Египет
Китай
Россия
Южная Корея
Продукция
С-300
С-300В
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
24.04.2019 18:28
Цитата, q
Дальность поражения этих советских ЗРС не превышает 75 км, количество одновременно обстреливаемых целей также не соответствует современным стандартам.
Это у ранних вариантов С-300ПС было до 75 км. Затем довели до 90 км.

Цитата, q
ЗРК "Витязь" - это представитель нового поколения российских систем ПВО.
Нет. С-350 тоже отнсится к ЗРК 4-го поколения, как и С-400. Это С-500 первый ЗРК 5-го поколения.

Цитата, q
В их числе ракеты 9M96E2 с дальностью до 120 км, 9M96E (до 40 км) и 9M100 (до 15 км).
У 9М96Д дальность до 150 км. У 9М96 – 70 км, а у 9M96E дальность уже до 60 км повысили.

Цитата, q
Стоит отметить, что ракета 9M96E2 может перехватывать цели, летящие со скоростью до 4 800 метров в секунду.
Это в составе С-400, а в С-350 до 3000 м/с.

Цитата, q
В результате С-350 обеспечивает трехуровневую защиту средней и малой дальности для систем ПВО большей дальности,
С-350 сам и есть ЗРК большой дальности.
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