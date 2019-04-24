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24.04.2019
Российская газета

"Адская молотилка" на базе КрАЗа не заинтересовала иранских военных

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Иранская армия продолжает эксплуатацию нескольких десятков советских зенитных самоходных установок ЗСУ-57-2, за свою огневую мощь получивших в СМИ прозвище "Адская молотилка".


И если сами 57-мм орудия могут успешно уничтожать разнообразные цели на земле и в воздухе, то шасси этих самоходок уже давно не может считаться современным. Машина создавалась с широким использованием узлов и агрегатов давно устаревшего танка Т-54.

Соответственно, у иранских конструкторов возникло желание переустановить башню с вооружением на что-то более новое и мобильное. А поскольку Исламская республика приобрела на Украине партию кременчугских вездеходов, для экспериментов был выбран КрАЗ-6322.

Колесная самоходка Bahman получила выдвижные опоры, которые стабилизируют боевую машину во время стрельбы. Разработчикам удалось максимально автоматизировать процессы управления боевым модулем.

Впервые показанная в 2016 году, эта ЗСУ прошла разнообразные испытания, но до сих пор не принята на вооружение. Как считают военные эксперты, машина получилась слишком высокой и неустойчивой, что может привести к нежелательным последствиям во время маршей по пересеченной местности.

Поэтому неудивительно, что иранское командование достаточно холодно отнеслось к этой разработке.

Bahman регулярно показывают на различных проводимых в Иране выставках. Например, недавно прошла демонстрация на мероприятиях, приуроченных ко Дню Армии.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Украина
Компании
КрАЗ-6322
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