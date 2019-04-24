Российская морская пехота начала получать модернизированные бронетягачи для Арктики

Первые образцы модернизированной техники поставили в войска в 2015 году для прохождения испытаний, но серийные поставки начались только в этом году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские подразделения морской пехоты, развернутые на Севере, начали получать модернизированные многоцелевые легкобронированные тягачи, предназначенные для действий в Арктике. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время северные подразделения морской пехоты получают тягачи МЛБШ, которые представляют собой серийную модернизацию советского МТ-ЛБ. Более того, морская пехота уже начала применение этой техники в ходе учений", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что первые единичные образцы этой техники были поставлены в войска в 2015 году для прохождения испытаний, но серийные поставки начались только в этом году.

По его словам, МЛБШ оптимально подходят для действий в Арктическом регионе благодаря балансировке шасси, широким гусеницам и надежному двигателю. "От базового МТЛБ модернизированный тягач отличается установкой более мощного двигателя Камаз-740. Штатная башенка с 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ заменена на открытую установку для 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета "Корд" или НСВТ", - сообщил источник, добавив, что модернизируемый тягач проходит полное техническое обслуживание.

Представитель ОПК добавил, что сейчас продолжается поиск дальнейших направлений модернизации МТЛБ. "Эта машина крайне положительно зарекомендовала себя в условиях холодного климата. Она успешно выполняет функции как тягача, так и бронетранспортера", - отметил он.