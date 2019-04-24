Войти
24.04.2019
ТАСС

Российская морская пехота начала получать модернизированные бронетягачи для Арктики

534
0
+2
МТ-ЛБ
МТ-ЛБ с башней от БМП-1.
Источник изображения: rg.ru

Первые образцы модернизированной техники поставили в войска в 2015 году для прохождения испытаний, но серийные поставки начались только в этом году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские подразделения морской пехоты, развернутые на Севере, начали получать модернизированные многоцелевые легкобронированные тягачи, предназначенные для действий в Арктике. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время северные подразделения морской пехоты получают тягачи МЛБШ, которые представляют собой серийную модернизацию советского МТ-ЛБ. Более того, морская пехота уже начала применение этой техники в ходе учений", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что первые единичные образцы этой техники были поставлены в войска в 2015 году для прохождения испытаний, но серийные поставки начались только в этом году.

По его словам, МЛБШ оптимально подходят для действий в Арктическом регионе благодаря балансировке шасси, широким гусеницам и надежному двигателю. "От базового МТЛБ модернизированный тягач отличается установкой более мощного двигателя Камаз-740. Штатная башенка с 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ заменена на открытую установку для 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета "Корд" или НСВТ", - сообщил источник, добавив, что модернизируемый тягач проходит полное техническое обслуживание.

Представитель ОПК добавил, что сейчас продолжается поиск дальнейших направлений модернизации МТЛБ. "Эта машина крайне положительно зарекомендовала себя в условиях холодного климата. Она успешно выполняет функции как тягача, так и бронетранспортера", - отметил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корд
МТ-ЛБ
Компании
КАМАЗ
Проекты
Арктика
Военные учения
Похожие новости
25.09.2017
Арктические мотострелки Севфлота на учениях с боем высадились на Новосибирских островах
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
07.10.2016
Северный флот провел учебную высадку десанта на Новой Земле
03.10.2016
Арктические мотострелки Северного флота впервые высадились на Земле Александры
02.03.2012
«Царица полей» наращивает мощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:41
  • 5
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 18:37
  • 11
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26