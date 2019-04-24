Концепцию ФЦП "Сфера" направили федеральным органам исполнительной власти

Ранее стало известно, что запуск первого космического аппарата, который войдет в новую спутниковую систему "Сфера", состоится в 2023 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Роскосмос направил концепцию федеральной целевой программы (ФЦП) системы спутниковой связи "Сфера" в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" подготовила концепцию ФЦП "Сфера" и направила на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти", - сказали в пресс-службе.

Ранее первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич на XIII Международном навигационном форуме сообщил, что запуск первого космического аппарата, который войдет в новую спутниковую систему "Сфера", состоится в 2023 году. По его словам, к 2025 году должны быть развернуты шесть космических аппаратов.

Программа "Сфера" будет включать навигацию, спутниковую связь и дистанционное зондирование Земли. Она позволит качественно улучшить спутниковые услуги. Запуск системы также на 25% улучшит точность навигации в нашем полушарии.