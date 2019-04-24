Войти
24.04.2019
ТАСС

Концепцию ФЦП "Сфера" направили федеральным органам исполнительной власти

581
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее стало известно, что запуск первого космического аппарата, который войдет в новую спутниковую систему "Сфера", состоится в 2023 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Роскосмос направил концепцию федеральной целевой программы (ФЦП) системы спутниковой связи "Сфера" в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" подготовила концепцию ФЦП "Сфера" и направила на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти", - сказали в пресс-службе.

Ранее первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич на XIII Международном навигационном форуме сообщил, что запуск первого космического аппарата, который войдет в новую спутниковую систему "Сфера", состоится в 2023 году. По его словам, к 2025 году должны быть развернуты шесть космических аппаратов.

Программа "Сфера" будет включать навигацию, спутниковую связь и дистанционное зондирование Земли. Она позволит качественно улучшить спутниковые услуги. Запуск системы также на 25% улучшит точность навигации в нашем полушарии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
05.12.2016
Нелетная погода
11.02.2015
Юрий Коптев возглавит научно-технический совет Роскосмоса
17.06.2014
Интервью первого заместителя генерального директора ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)
19.03.2014
«Северодвинск»: несостоявшийся прорыв
23.06.2011
Сергей Максин: "Жить вчерашним днем – большая ошибка"
21.11.2006
Заключены уже контракты на доставку грузов на орбиту российской ракетой с космодрома во Французской Гвиане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:37
  • 11
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:24
  • 4
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26