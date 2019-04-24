Исследования по возможности создания малых спутников ГЛОНАСС планируют начать в 2019 году

Создание аппаратов массой около 500 кг рассматривается как вариант снижения издержек

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Исследовательские работы по возможности создания малых спутников ГЛОНАСС массой около 500 кг планируется начать в 2019 году. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин.

"Системные исследования предусмотрены, такие работы запланировано начать в этом году", - сказал он в кулуарах XIII Международного навигационного форума, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Карутина, создание малых спутников ГЛОНАСС рассматривается как вариант снижения издержек. "Мы смотрим разные варианты снижения. Мы ищем пути снижения стоимости запусков. Если аппарат весит меньше, то это снижает стоимость услуг по поддержанию орбитальной группировки", - отметил генконструктор системы.