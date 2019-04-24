"Российские космические системы" передали МЧС данные паводковой и пожарной обстановки в РФ

В Роскосмосе уточнили, что орбитальная группировка провела мониторинг площади свыше 1,3 млн квадратных километров

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Российские космические системы" (входят в Роскосмос) передали МЧС России данные мониторинга паводковой и пожарной обстановки в ряде регионов страны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба госкорпорации.

"По результатам космического мониторинга с 11 по 18 апреля, осуществляемого Научным центром оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) холдинга "Российские космические системы" (АО "РКС", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), в МЧС России были переданы данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, данные от российской орбитальной группировки были получены с территории площадью свыше 1,3 млн квадратных километров. В частности, наблюдения велись за ситуацией в Новосибирской, Волгоградской, Омской, Оренбургской и других областях, а также в Хабаровском и Красноярском краях.

В то же время орбитальная группировка выявила очаги возгорания в нескольких российских регионах, в том числе в Магаданской и Кемеровской областях, Хабаровском и Забайкальском краях и других субъектах.