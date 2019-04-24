Журналистам запретили фотографировать первую подлодку-носитель "Посейдонов"

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 23 апр – РИА Новости. Журналистам запретили фотографировать первую подлодку - носитель беспилотных комплексов "Посейдон", которую во вторник днем спустят на воду на заводе "Севмаш", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Служба безопасности предприятия обратилась с настоятельной просьбой к аккредитованным на данном мероприятии журналистам не снимать на фото и видео подводную лодку "Белгород", сославшись на секретность проекта.

В качестве экспериментального носителя выступает подводная лодка "Белгород", переработанный проект многоцелевой атомной подводной лодки 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск") под кодом 09852, сообщал РИА Новости источник в "оборонке".

О создании системы, впоследствии нареченной именем древнегреческого морского бога, президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. По его словам, беспилотные подводные аппараты способны двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.

По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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