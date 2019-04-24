На Южном Урале 200 танков уничтожили технику "противника"

Сложные и масштабные танковые маневры завершились в Челябинской области, ознаменовав собой финал зимнего периода обучения в целом. В учениях было задействовано две сотни боевых машин Т-72.

"Для экипажей были созданы более сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней, изменен порядок их появления. Кроме того, танкисты выполнили сложные элементы огневой подготовки: фланговую стрельбу, стрельбу с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику противника", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Маневры шли на протяжении двух дней. В них приняли участие более 700 военнослужащих.

Напомним, 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия, подразделения которой дислоцируются в Свердловской и Челябинской областях, была сформирована в 2016 году. На вооружении дивизии находятся танки Т-72, БМП и БТР, самоходки "Град", тяжелые огнеметные системы "Буратино" и минометные комплексы "Сани", помехозащищенные радиостанции "Артек" и так далее.

Татьяна Воробьева