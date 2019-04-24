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24.04.2019
Военное обозрение

Украина намерена организовать сборку китайских самолетов Hongdu L-15

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Украина намерена организовать в стране производство китайского двухместного учебно-боевого самолета HONGDU L-15. Преговоры с китайской стороной ведут Министерство обороны Украины и "Укроборонпром". Об этом сообщает украинское издание "Военно-промышленный курьер".

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, Украина намерена организовать линию сборки самолетов L-15 на авиационном заводе в Одессе. Переговоры на эту тему ведутся с китайской стороной уже продолжительное время. Сообщается, что в КНР не против разместить на территории Украины сборочную линию самолетов, но только при условии, что комплектующие будут поставляться из Китая, а в Одессе будет производиться только сборка.

По данным издания, очередной этап переговоров прошел в первой половине апреля в Одессе, где стороны обсуждали продажу линии сборки самолетов L-15 и организацию их сборки, а также сумму, которую китайская сторона готова вложить в модернизацию Одесского авиационного завода.

Базовый вариант учебно-тренировочного самолета L-15 (или L-15A) совершил свой первый полет в 2006 году. Машина создана при помощи специалистов ОКБ им. А.С. Яковлева, поэтому планер самолета напоминает Як-130. Двигатели на первые экземпляры самолета ставились украинские (запорожского КБ "Ивченко-Прогресс" и ПАО "Мотор Сич").

О первых планах закупок учебно-боевых самолетов L-15 для ВВС Украины заявил еще в 2009 году тогдашний министр обороны страны Юрий Ехануров. В 2015 году представители Украины предварительно договорились о закупке в интересах ВВС страны данных самолетов с локализацией сборки на имеющихся мощностях Одесского авиационного завода. Предполагалось, что мощности завода будут наращены с помощью китайцев и завод начнет сборку самолетов. Однако за четыре года стороны так не пришли к окончательному подписанию договора.

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Страны
Китай
Украина
Продукция
Як-130
Компании
Мотор Сич
ОКБ им. Яковлева
Укроборонпром
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